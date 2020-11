Històrica classificació del Llagostera per a la final de la Copa Federació (2-1)

El Llagostera ha tornat a fer història aquesta tarda classificant-se per a la final de la Copa Federació. Els blaugranes han hagut de fer un exercici de supervivència davant d'un UCAM Múrcia que ha jugat tota la segona part amb un jugador més per l'expulsió del local Sascha, amb doble groga, al minut 46. Aleshores els d'Oriol Alsina guanyaven 2-0 gràcies a dos gols de Lucas Viale, i per davant els quedaven tres quarts d'hora defensant aferrissadament aquest avantatge. El Llagostera havia marxat dominant després d'un primer temps igualat, on Monreal ha evitat el 0-1 sota pals, i poc després han arribat en accions d'estratègia (una falta lateral i un còrner) els gols gironins.

L'UCAM ha aprofitat la superioritat per posar setge a la porteria de Marcos i al minut 71 Ramon ha situat el 2-1 que feia predir un tram final molt emocionant i complicat. Els blaugranes, que han acabat fossos, han defensat amb ungles i dents el resultat i han acabat celebrant la classificació per a la final del torneig. El seu rival sortirà del duel entre el Las Rozas i el Leioa que es jugarà demà al migdia (12h). Els blaugranes, per la seva banda, ja poden pensar en el proper partit, diumenge que ve a casa contra l'Espanyol B, en una nova jornada de lliga de Segona B.