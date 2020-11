El model d'èxit d'ETG Racing brilla als circuits

Tercers classificats en el Campionat d'Espanya de Superbikes amb Marc Alcoba, que, amb 19 anys, ha estat el millor debutant en una categoria plena de pilots veterans amb experiència al Mundial com Jordi Torres, Carmelo Morales o el vencedor final Román Ramos. Subcampions de la categoria Open 1000, també del campionat estatal, amb el veterà Joan Zamorano. Subcampions d'Espanya en Superbikes Júnior amb Francesc Fernández lluitant pel títol fins a la darrera cita del calendari al circuit de Jerez, on va arribar líder i va acabar caient. Els èxits d'Alcoba, Zamorano i Fernández no són només tres bons, o grans, resultats d'una escuderia més de les que participen en el Campionat d'Espanya de Velocitat. Són la demostració d'un model d'èxit que, després de posar un peu per primer cop a les curses d'àmbit estatal del 2013, guanya curses sense deixar mai de combinar la formació amb la competició. I és que els tres pilots d'ETG Racing han competit tota la temporada amb motos preparades pels alumnes de mecànica de competició de l'Escola Tècnica Girona, que també ha estat els encarregats de fer totes les feines d'equip en les curses del campionat a Jerez, Xest, Montmeló...

En els seus set anys competint al Campionat d'Espanya, ETG Racing ja havia aconseguit un títol (el de Stock600 del 2015 amb el pilot de Porqueres Xavi Pinsach) i acabat segon en la classificació final de Superbikes (el 2018 també amb Pinsach), però aquest 2020 ha estat l'any més rodó amb dos subcampionats i un tercer lloc. «La valoració és molt bona pels bons resultats en totes les categories en un any molt complicat; va arribar la pandèmia i es van cancel·lar curses, vam haver de fer classes virtuals... i quan el calendari va tornar a arrencar al setembre hem tingut les curses molt seguides sense marge d'error», explica el cap de l'equip, Albert Torras, que cada cop té més clar el respecte amb què el món del motor es mira els seus estudiants quan treballen en els paddocks. «És evident que a qualsevol pilot li agradaria tenir tècnics i mecànics professionals amb 10 anys d'experiència treballant en la seva moto, però a aquests mecànics algú els ha de formar», apunta Torras, que no amaga que «m'omple molt» veure antics alumnes de l'escola treballant en equips o en empreses del món de la competició. «Jo soc un dels dos professors que acompanya els alumnes en les curses i allà superviso la part de telemetria i electrònica; i quan veus que, lluitat per un campionat, el responsable de telemetria de l'altre equip és un exalumne penses: doncs potser sí que estem fent bé la feina», explica Albert Torras, que ho remata amb un altre exemple del capital humà que ha sortit en els últims anys de les instal·lacions de l'Escolta Tècnica Girona a l'entrada sud de la ciutat. «Quan tenim un problema amb els programes de telemetria, el tècnic que ens envia ara la nostra empresa subministradora resulta que és un altre exalumne de l'escola».

I tot plegat en un curs marcat per la pandèmia. «Ha estat complicat, però crec que l'escola va respondre bé, perquè un divendres ens confinaven i el dimarts següent els alumnes ja estaven fent les classes teòriques on-line i després al juliol els vam oferir allargar el curs per fer més pràctica», recorda Torras en una línia que també sosté el director de l'Escola Tècnica Girona, Jordi Moncanut: «Nosaltres hem de formar tècnicament, però també els hem de transmetre uns valors i una professionalitat perquè són gent jove, de 18, 19 o 20 anys, i la veritat és que el compromís que ha tingut amb la pandèmia ha estat molt alt i això també posa en valor la formació que donen a l'escola, a banda que crec que s'ha notat en el rendiment de l'equip».



Les Copes de Promoció

La barreja de formació amb competició que surt de l'Escola Tècnica Girona i l'ETG Racing és valorada en el món del motor i, per exemple, l'escuderia gironina també és l'encarregada de l'organització tècnica de les diferents Copes de Promoció que es fan a Catalunya. On s'inicien tots els pilots. Primer, ETG Racing va començar amb la Copa Catalana de Promovelocitat amb les motos Ohvale (de 110 cc i 160 cc) per a nens i nenes de 7 a 13 anys; i després s'hi va afegir la Copa Yamaha (180 cc) per a majors de 12 anys i la Promo RACC3 amb motos Polini de 6 a 9 anys. «Ens encarreguem de l'organització, i per a l'assistència en cursa comptem amb els nostres alumnes de primer curs perquè es vagin acostumant a la competició a poc a poc començant per circuits de karting més petits i així no trobar-se el primer dia a Montmeló, on tot es veu enorme», detalla Torras sobre l'aportació d'ETG Racing a les Copes de Promoció. De la mateixa manera, l'escuderia gironina serà l'encarregada de fer la part de formació de l'ambiciós projecte del Campus Circuit Parcmotor de Castellolí que promouen el circuit igualadí, Dorna i la Clínica Dexeus amb l'objectiu de formar els pilots del futur.