A noranta minuts de la final

Tot l'esforç fet aquest primer tram de temporada amb partits cada tres dies setmana sí setmana també pot tenir avui premi. Aquesta tarda al Municipal (2/4 de 6, Esport3), el Llagostera té l'oportunitat d'escriure una altra pàgina important a la seva història i classificar-se per a la final de la Copa Federació. Abans, però, caldrà superar un senyor rival com l'UCAM Múrcia. Un equip que fa pocs anys competia a Segona A i que està cridat a lluitar per tornar-hi. Malgrat la mandra que podia fer a principi de curs, la Copa Federació s'ha convertit en una bona font d'ingressos pels gironins. Eliminats l'Ejea, el Nàstic i el Platges Calvià, i un cop a semifinals, el Llagostera s'ha guanyat el dret a participar a la Copa del Rei, fet que ja li suposa una entrada de 40.000 al calaix. A més a més, només per arribar a seminfials de la Copa Federació ja té assegurats 12.000 euros. Si és capaç de vèncer avui l'UCAM i es classifica per a la final tindrà garantits 30.000 euros més, que en serien 90.000 si es corona campió. Sens dubte, una oportunitat única de trobar ingressos en uns temps molt complicats.

No arriben en igualtat de condicions al partit el Llagostera i l'UCAM. Mentre els gironins venen de jugar diumenge a Badalona i d'haver competit també dijous contra l'Hospitalet, els murcians van arribar ahir a terres catalanes ben descansats perquè aquest cap de setmana no han tingut partit. «Estem en desavantatge en aquest sentit. Arribem més cansats. Tenim futbolistes que han jugat els tres últims partits i és complicat que puguin tornar a repetir. Mirarem de gestionar-ho tan bé com sapiguem i potser ens en guardem algun per a la segona part o per a una possible pròrroga», assegurava l'entrenador Oriol Alsina. El tècnic no podrà comptar segur amb Juvanteny, lesionat, ni amb Aleix Roig, encara confinat, mentre que Santi Magallán serà dubte fins a darrera hora per un fort cop al peu. «Traurem forces de flaquesa d'on sigui. Tants partits ens repercuteix després a la Lliga però el premi esportiu, social i econòmic és molt important», afegeix. El tècnic confessa que avui jugaran «els que estiguin més bé físicament».

Alsina considera que l'UCAM és un «rival molt complicat» amb jugadors «de molta experiència a Segona A». Els universitaris són líders del grup 4B de Segona B després de quatre jornades. Alguns dels futbolistes més coneguts del conjunt que entrena José María Salmerón són el porter Biel Ribas, el central Josete Malagón, l'extrem Santi Jara o els davanters Aketxe i Jauregi. «El Llagostera és un equip que es fa fort a casa seva, en un camp petit i de gespa artificial. Nosaltres tenim les nostres armes i buscarem fer una bona feina en aquest escenari tan complicat», deia el defensa universitari, Víctor Díaz, Viti. Serà la primera vegada que el Llagostera i l'UCAM Múrcia s'enfrontin en partit oficial perquè els dos equips no van arribar a coincidir durant les seves etapes Segona Divisió A.

Sense la màgia que ha donat l'escalfor del públic en les grans ocasions, el Llagostera intentarà avui fer-ne una altra de les seves. En joc, hi ha un bon pessic econòmic i també la possibilitat de lluitar per un títol en una final per primera vegada a la seva història.