El bàsquet de l'Spar Girona continua creixent

El nou Spar Girona d'Alfred Julbe no només guanya els partits que passa per sobre del rival des del primer moment. Després de les victòries per més de 30 punts contra Bembibre i Ensino Lugo, avui l'Uni ha hagut de remar fins ben bé entrat el tercer quart per desgastar l'entusiasme d'un Campus Promete que, equilibrant la batalla en el joc interior, ha anat aguantant totes les bones estrebades d'un Uni Girona que ha tingut quatre jugadores amb 15 punts o més anotats -Eldebrink (17) i Vasic, Araújo i Elonu (totes tres amb 15) i en les jugades de Chelsea Gray, amb un autèntic recital de tècnica individual, un dels millors motius per veure el partit. Fos al pavelló de Logronyo o davant de la pantalla de l'ordinador.

Amb la corpulenta Maimouma Diarra (15 punts i 15 rebots) guanyant el duel directe amb Reisingerova, pocs dies la txeca es troba amb jugadores més grans que ella, i l'entusiasme de l'exUni Adrijana Knezevic el Campus Promete ha aconseguit igualar el partit i, que es veiés un bon bàsquet, durant molts minuts. Un triple d'Eldebrink i un bàsquet final de Labuckiene han deixat la diferència gironina en sis punts al descans (37-43), però l'encert de Vasic, d'Elonu o els triples d'Eldebrink (4) i Ferrari (3) han acabat per minar la resistència del Campus Promete que ha patit molt en el tercer quart. Amb Chelsea Gray divertint-se sobre la pista, repartint somriures i passades impossibles, l'Uni ha anat fent cada cop més gran la diferència en el marcador fins al triple final de la banyolina Júlia Soler (70-96).