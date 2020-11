El Massi-Tactic fitxa 5 noves estrangeres i renova joves com Trias, Moreno o Benito

La noruega Vita Heine, amb experiència en Jocs Olímpics i quatre cops campiona del seu país, és el fitxatge més cridaner del Massi-Tactic UCI Women's Team, que incorpora cinc noves ciclsites estrangeres i reté noms amb molt futur com Mireia Trias, Mireia Benito o Martina Moreno. L'equip del CC Baix Ter, l'únic professional de Catalunya, comptarà amb cinc noves corredores la propera temporada a l'elit perquè, a banda de Vita Heine, el club també ha confirmat les incorporacions de l'eslovena Spela Kern, l'holandesa Maaike Coljé, la britànica Emma Grant i la canadenca Olivia Baril. Amb aquests cinc reforços les gironines tanquen la remodelació de l'equip i, sumades a les 7 renovacions anunciades la setmana passada, l'equip tindrà 12 noies.

Els nous reforços ampliaran la nòmina de corredores estrangeres del Massi-Tactic, que ja havia renovat la canadenca Gabrielle Pilote-Fortin i la paraguaiana Agua Marina Espinola. La tarragonina Mireia Benito, l'empordanesa Mireia Trias, l'osonenca Martina Moreno, la barcelonina Patri Ortega i la gaditana Belén López completen l'equip dirigit per Manel Gonzalo i Àngel González, que iniciarà la temporada el gener.

«A Espanya estem lluny del rendiment esportiu del ciclisme femení que hi ha a la resta d'Europa. Aquí, tenim molts equips ciclistes UCI i gran part del pastís se l'emporta el Movistar. Tenim grans corredores i futures promeses que guanyaran curses UCI, com Mireia Benito, Mireia Trias i Martina Moreno, però hem de ser realistes. El nostre recurs com a equip petit que som en l'àmbit pressupostari és anar a buscar ­corredores a fora que busquen l'oportunitat de competir en curses UCI», explica el president del CC Baix Ter, Sergi Güell, que sobre les cares noves creu que «Vita Heine i Spela Kern tenen un gran bagatge europeu i lluitaran al capdavant de les curses internacionals. Maaike Coljé ve d'un equip autonòmic que no és UCI i porta dos anys en el ciclisme. I Emma Grant i Olivia Baril tenen experiència en el pilot internacional amb curses de fora d'Europa, han demostrat el seu nivell en curses americanes i ara busquen una oportunitat a Europa