La FIBA confirma que l'Eurolliga es jugarà a Girona, però és difícil que hi hagi públic

Treure l'entrellat de les restriccions vigents pel que fa al públic en els espectacles esportius en el primer tram de la desescalada que es va varen anunciar ahir, és el gran dubte que queda pendent de la disputa de l'Eurolliga a Fontajau d'aquí a dues setmanes. També ahir, la FIBA va tornar a confirmar que Girona serà una de les quatre seus de la primera bombolla de la fase de grups de l'Eurolliga amb Spar Girona, Ekaterinburg, Schio i Riga jugant sis partits a Fontajau entre el dimarts 1 de desembre i el divendres 4. Hi haurà dos partits dimarts, dijous i divendres; el primer a les cinc de la tarda i el segon a les vuit del vespre. L'equip amfitrió, ara entrenat per Alfred Julbe, sempre jugarà en aquest segon horari, el de les vuit del vespre, enfrontant-se el dia 1 de desembre al Riga letó, el 3 a l'Ekaterinburg rus i el 4 a l'Schio italià.

En el procés de desescalada anunciat ahir per la Generalitat, els esports en espais tancats poden tenir un aforament del 30%, igual que teatres i altres recintes culturals, i l'Spar Girona s'aferra a això per pensar que els seus abonats podran veure en directe els partits de l'Eurolliga. Un 30% de l'aforament de Fontajau, que té 4.200 cadires un cop descomptada la grada retràctil, serien uns 1.400 espectadors. Suficients per fer entrar la majoria dels abonats que té ara mateix el club. En qualsevol cas, moltes interpretacions de l'anunci de desescalada d'ahir, entenen que l'aforament del 30% en espais tancats es refereix als practicants i no pas als espectadors en competicions professsionals. Fet que tancaria la porta al desig de l'Spar Girona de jugar l'Eurolliga amb públic.