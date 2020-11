El Govern fixa restriccions en el retorn de l'esport i ajorna les competicions al gener

L'esport comença a veure una mica llum després d'unes quantes setmanes de foscor. Entre les mesures fetes públiques ahir pel Govern en el pla de desescalada per combatre la pandèmia destaca l'obertura de les instal·lacions i la possibilitat que els equips de base i de competicions d'àmbit català tornin a entrenar-se a partir de dilluns. Serà una reobertura amb matisos i amb moltes restriccions perquè els equipaments esportius a l'aire lliure podran obrir amb una ocupació màxima del 50% de la capacitat i, sempre, amb control d'accés. Pel que fa a gimnasos, pavellons i piscines, podran tornar a obrir amb una capacitat màxima del 30%. A més a més, en aquestes instal·lacions, caldrà demanar hora i no es podran fer servir els vestidors, tret de les piscines. Aquestes mesures es mantindrien fins a la tercera fase del pla, quan s'ampliaria al 70% la capacitat de les instal·lacions a l'aire lliure i al 50% les cobertes. El punt que ha generat més debat és el de la represa de les competicions, que el govern no preveu fins al 4 de gener. Des de la UFEC es considera «un petit pas» però encara insuficient.