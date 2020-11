El Granada-Bàsquet Girona es jugarà demà a la tarda (16.45)

El Coviran Granada-Bàsquet Girona es jugarà finalment demà a 3/4 de 5 de la tarda tal i com estava previst. El component de la primera plantilla del conjunt andalús que havia donat positiu en una primera PCR, ha donat negatiu en el darrer test que se li ha practicat aquest matí.

D'aquesta manera, el duel es jugarà el dia i l'hora prevista: el dissabte 21 de novembre a les 16:45 hores al Palacio de Deportes de Granada. Els gironins, molt necessitats de triomfs (només han guanyat un partit), tenen un exàmen complicat davant d'un dels conjunts capdavanters de la LEB Or, favorit per lluitar per pujar a l'ACB.