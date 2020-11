Arenas partirà sisè després d'Ogura a la recerca del títol

El pilot gironí Albert Arenas (KTM), líder de la general de Moto3, partirà sisè a la recerca del títol de la categoria petita al Gran Premi de Portugal, última prova del Mundial de motociclisme, en una cursa en què els seus dos rivals pel campionat, el japonès Ai Ogura (Honda) i l'italià Tony Arbolino (Honda), sortiran sisè i vint-i-setè, respectivament.

A més, el madrileny Raúl Fernández (KTM), que aquest dissabte donava a conèixer que pujaria amb el Red Bull KTM Ajo a Moto2 el 2021, va acomiadar la seva última qualificació de la cilindrada petita amb la seva sisena pole de la temporada, i compartirà la primera fila amb el seu compatriota Jeremy Alcoba (Honda) i amb el japonès Ayumu Sasaki (KTM).

Un error de càlcul en l'última volta llançada va llastrar a Arenas, que al costat de bona part dels pilots es va quedar sense poder millorar el seu temps en veure's sorprès per la bandera a quadres. Això va permetre a Ogura, que sí que va entrar a temps en el gir final, enfilar fins a la cinquena plaça de sortida, desplaçant, precisament, al català fins a la sisena.

Així, tots dos compartiran la segona línia de la graella en la cursa definitiva pel Mundial. Arenas domina la classificació amb 170 punts, 8 més que el nipó i 11 més que l'italià Tony Arbolino (Honda), enfonsat aquest dissabte.

El de Girona va saltar tranquil a la sessió definitiva, en la qual s'ha mantingut en els llocs capdavanters. No obstant això, Raúl Fernández (KTM) s'ha mantingut al capdavant durant la major part dels 15 minuts per celebrar la seva sisena pole del curs per davant d'Alcoba i Sasaki amb una crono d'1: 48.051.