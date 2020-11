VÍDEORESUM | L'Atlètic furga en la ferida del Barça

L'Atlètic de Madrid va vèncer (1-0) aquest dissabte al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga Santander celebrada al Wanda Metropolità, amb un gol de Yannick Carrasco en l'última jugada del primer temps i en una molt mala sortida de Ter Stegen, victòria que confirma el gran moment blanc-i-vermell i enfosqueix una mica més el complicat futur de l'equip de Ronald Koeman.

Els de Diego Pablo Simeone van jugar gairebé a plaer. No tenien a Luis Suárez, baixa per coronavirus, però els va ser suficient amb la seva versió fiable davant un Barça ferit. No aixeca cap el quadre culer, que va fer fins i tot algun pas enrere en els brots verds vists amb el tècnic neerlandès. El partit de Messi va ser un trist poema igual que el del seu equip, el dia que tocava fer un pas al capdavant.

Per a més penúria culer, el Barça va lamentar la lesió de genoll de Gerard Piqué, qui es va anar al vestuari plorant en el minut 62 en una acció amb Corretja. Són només vuit partits de lliga, però l'Atlètic, que es projecta com a líder quan saldi comptes amb el calendari, treu ja nou punts a un Barça quatre només per sobre del descens. Els del 'Cholo' són ferms candidats.

El diagnòstic d'aquest Barça pot no ser un, però sens dubte està malalt. Sempre hi haurà una excusa, però és clar que l'equip no funciona i que la seva bandera, Leo Messi, està caiguda. Amb dos terços de temporada per davant tot pot passar, però el quadre culer sembla condemnat a una dura transició. Al Wanda, una basa amb la qual créixer en confiança i en una pobra classificació, no va haver-hi reacció.

El partit va tenir el ritme típic de després d'aturada --aquesta excusa-- encara que durant 15 minuts inicials va semblar una altra cosa. Dembélé va desbordar res més començar i va trobar a Griezmann, però la seva rematada es va anar alt. En l'altra àrea, Saúl va fer volar a Ter Stegen. El Atlètic va optar per esperar enrere, un risc davant el Barça de Koeman, ja que almenys sí que venia de ser capaç de jugar amb ritme i arribada.



No va ser aquesta vegada. El quadre blaugrana es va anar quedant tan fred com la nit a Madrid. També el quadre local va baixar el seu ritme després de bones arribades de Carrasco i especialment Llorente, qui es va topar amb el travesser. El risc en els visitants era aquesta defensa tèbia davant l'equip més en forma del Campionat, encara que no hi havia pressa en el Atlètic. Menys encara, malgrat la necessitat, en el Barça.

NO SOLS MESSI, EL BARÇA DEAMBULA EN LA LLIGA

La imatge culer era la de Messi sense entrar en joc, l'absència de protagonisme de De Jong o Pjanic, la de Pedri desesperat per rebre una pilota fins al punt de robar-la a Dembélé. L'argentí va tenir la seva ocasió en el minut 40, però molt escorat davant Oblak. Tots dos signaven l'empat, després de molt de temps sense atacar, quan Ter Stegen va regalar el 1-0. No va estrènyer bé Piqué i Corretja va robar la pilota que va filtrar a Carrasco, molt mal mesurat pel meta.

Després del descans Lenglet va ser l'arma ofensiva visitant. El francès va tenir dues bones rematades de cap però totes dues centrades. Llavors es va produir la lesió de Piqué i el Barça va acabar de desaparèixer. A l'Atlètic ja tenia prou amb la seva versió defensiva, un mur del qual sortia repel·lit la pilota sense perill. Un d'aquests rebots li va caure a Dembélé però el francès va disparar desviat.

Els de Cholo van poder matar a la contra, però aquesta vegada la màgia de Joao Félix no va sortir a relluir. La baralla de Diego Costa tampoc va suposar la sentència, però l'orgull blaugrana va estar tan baix com el seu rendiment per a canviar el marcador. La nit va ser blanc-i-vermella amb l'únic però de no tenir a la seva afició, per culpa de la pandèmia de coronavirus, gaudint del millor Atlètic.

FITXA TÈCNICA



--RESULTAT: ATLÈTIC DE MADRID, 1 - BARCELONA, 0. (1-0, al descans).

--ALINEACIONS.

ATLÈTIC DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente (Diego Costa, min.73), Saúl, Koke, Carrasco (Felipe, min.91); Correa (Kondogbia, min.84) i Joao Félix (Lemar, min.84).

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué (Dest, min.62), Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic (Braithwaite, min.83); Dembélé, Messi, Pedri (Coutinho, min.57); i Griezmann (Trincao, min.83).

--GOL:

0 - 1, min.48, Carrasco.

--ÀRBITRE: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Koke (min.9), Carrasco (min.26), Savic (min.79) i Giménez (min.80) por parte del Atlètic

--ESTADI: Wanda Metropolitano.