Empat en el derbi gironí entre Palafrugell i Girona

El derbi d'OK Lliga entre el Palafrugell i el Garatge Plana Girona celebrat aquesta tarda ha acabat amb empat, que no serveix a cap dels dos equips per poder pujar posicions a la classificació.

Els negre-i-blancs s'han avançat dos cops en el marcador per mitjà de Marc Figa, primer, i Ceschim, després. Dues dianes que han estat igualades per David Gelmà, per empatar el partit a 1, i per Pau Palacin, qui a 13 minuts pel final anotava el 2-2 definitiu.