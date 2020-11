Albert Arenas, campió del món de Moto3

El pilot gironí Albert Arenas (KTM) és el nou campió de Moto3 després d'acabar dotzè en l'últim Gran Premi de l'any, el de Portugal, en el circuit de Portimao. El gironí arribava en aquesta última cursa amb un avantatge de 8 punts respecte a Ai Ogura (Honda), i ha aprofitat aquest marge per segellar el títol, tot i que ha hagut de patir fins al final per segellar el campionat.

No ho ha tingut fàcil el gironí. Tot i començar bé, ha anat perdent ritme a mesura que passaven les voltes i al final ha caigut fins a la 12ena posició. Tot i així, els seus rivals, el japonès Ogura i l'italià Tony Arbolina (Honda) no han quedat prou endavant per prendre el títol a Arenas. El japonès ha acabat vuitè i l'italià cinque.