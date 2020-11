El Sarrià ensopega davant el Barça B

El Sarrià ha perdut aquest migdia a la pista del Barça B (33-29), conjunt que encara no ha perdut cap partit com a local, i d'aquesta manera encadena la segona derrota consecutiva. En un partit on l'equip entrenat per Salva Puig que ha vist com el porter bordilenc del filial blaugrana Jordi González aturava llançaments importants en moments clau del partit.

No ha començat bé el Sarrià (7-2), però mai ha perdut la cara al partit, i això ha fet que pogués entrar, de nou, dins el duel en l'arribar al descans (14-12). En la represa, els blaus han aconseguit empatar el partit (16-16). A partir d'aquí ha estat tot més igualat fins que, amb 22-22 els visitants han patit quatre exclusions gairebé consecutives -s'han vist en un moment amb 4 jugadors sobre la pista- i en això ho ha aprofitat el Barça per obrir forat.

Quan els locals s'han posat tres gols per sobre quan faltaven 12 minuts pel final (26-23), els sarrianencs ja no han pogut reaccionar i poder fer dues dianes consecutives que els permités tenir opcions en els minuts finals. Al final, 33-29.