El Banyoles doblega la FE Grama en un duel que ha dominat des de bon inici

El Banyoles va superar ahir la FE Grama per 0-3 en un partit on els homes de Pitu Batlle van tenir, per fi, la bona fortuna de la seva part. Els del Pla de l'Estany van sortir valents des del començament i amb la intenció d'endur-se els tres punts. Però el travesser va escopir tres ocasions clares de gol a la segona meitat. Quan la sort semblava que no acompanyaria en un altre partit, Henry i Turon, de penal, i un altre cop Moha van donar els primers tres punts als del Pla de l'Estany.

Ja ho va advertia Pitu Batlle en totes les prèvies dels partits del seu equip: volen que per fi la fortuna es decanti al seu bàndol, perquè tot i ser un dels equips modests de la categoria, han fregat heroïcitats contra conjunts estratosfèrics. Els mancava això, la sort. Semblava que seria un partit més, com els anteriors. Quimo es lesionava abans de començar i no podia sortir de titular. Potser estrenar una nova equipació, vermella, ho va contrarrestrar. El que és segur és que el Banyoles és un equip valent tingui qui tingui enfront. Ahir contra la FE Grama van sortir a mossegar. Dominaven l'esfèrica i tenien les millors ocasions per obrir el marcador. Però el travesser va escopir tres xuts d'Èric. La fortuna ja feia de les seves.

Els del Pla de l'Estany van sortir a la represa de la mateixa manera que van acabar els primers 45 minuts. Henry i Turon van veure porta de penal. I Moha, que va anotar el gol contra el Girona, va fer el tercer per certificar el primer triomf dels blanc-i-blaus a Lliga i per sortir de l'última posició de la classificació.