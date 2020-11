El bon paper del Sarrià a la pista del Barça B acaba sense cap premi

Dos partits d'alt nivell aquestes dues últimes setmanes per al Sarrià, i dues derrotes. Si la setmana passada perdia a casa contra el Novás, ahir ho va fer a la pista del Barça B (33-29). L'equip dirigit per Salva Puig va fer un bon partit i va plantar cara a la pista d'un dels líders de la categoria -juntament amb el Novás, són primer i segon, amb 12 punts-, tot i que al final li van faltar forces per seguir el ritme del filial blaugrana. També es va veure perjudicat per la desqualificació, al minut 4 de joc, del seu pivot titular, Martí Arnau. A més, es va trobar en diverses ocasions amb el bordilenc Jordi González sota pals, qui va fer aturades de mèrit.

Els blaus acostumen a fer bons inicis de partit, però va ser el contrari, i és que al minut 12 de joc es van veure ja amb 5 gols en contra (7-2). Una llosa pesada, però no impossible de remuntar per a uns sarrianencs que no es van rendir en cap moment, i amb un parcial de 0-3, van tornar a ficar-se dins el partit (7-5).

Una diferència de dos gols que seria amb la qual s'arribaria al descans, i en la represa es va veure un Sarrià molt ben posat sobre la pista que va seguir picant pedra per treure un bon resultat. Amb quatre minuts i mig de segon temps, els de Salva Puig ja havien igualat el marcador (15-15), i a partir d'aquí es va viure un duel molt igualat, on els locals no aconseguien marxar en el marcador, però els visitants tampoc es van poder posar per davant en cap moment.

Amb 22-22 i amb un quart d'hora encara per endavant, va arribar el moment clau. Quatre exclusions gairebé consecutives dels blaus -que van deixar l'equip per uns instants amb només quatre jugadors sobre la pista-, les va aprofitar el filial blaugrana per obrir forat en el marcador i tornar a agafar un avantatge de 3 gols (26-23). A partir d'aquí, el Sarrià va perdre una mica les forces i es va topar amb un immens Jordi González i això va fer que al final del partit el resultat fos de 33-29.