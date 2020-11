La connexió Sascha-Gil dona el primer triomf al Llagostera

S'ha acabat patir a la Lliga. El Llagostera ja pot dir que ha aconseguit embotxacar-se els tres punts en un partit aquesta temporada. Ho va fer després de vèncer ahir al migdia l'Espanyol B per 2-0 al Municipal blaugrana. Sascha, a la primera meitat després d'aprofitar una centrada de Gil, i Gil, a passada de Sascha a la segona, van certificar el primer triomf dels homes d'Oriol Alsina en un partit on van haver de tirar d'ofici en veure que el filial blanc-i-blau va sortir al terreny de joc més endollat que ells.

Si es fan les coses bé en aquesta vida, tot arriba. A base d'esforç, sacrifici i, fins i tot, de suar sang, qualsevol pot aconseguir allò que se li posi entre cella i cella. Això sí, el camí no serà mai fàcil. I si no que li ho diguin al Llagostera, que fins al seu quart partit enguany a Segona Divisió B no ha estrenat el caseller de les victòries a la Lliga. Ho ha fet, però, en el millor moment i per arrodonir una setmana màgica a terres llagosterenques. Dilluns van rebre la notícia que el primer equip de l'Espanyol seria el seu rival a la Copa del Rei i dimecres vencien per 2-1 l'UCAM de Múrcia per aconseguir el passi a la final de la Copa Federació, on els espera el Las Rozas el proper 2 de desembre. Ingredients més que suficients perquè ahir els homes d'Oriol Alsina iniciessin el partit contra el filial blanc-i-blau esperonats i més endollats que el rival.

De fet, no va ser així. Tot i que la primera aproximació a àrea rival va ser a favor del Llagostera amb una centrada de Magallán, els visitants, amb ganes de trencar una mala ratxa, van iniciar el partit de forma més elèctrica. Dominaven l'esfèrica en un camp on qualsevol combinat s'ha d'adaptar. Tenien les millors ocasions de gol. Primer Ferran i després Pujol van dir la seva. Però el cop de cap d'un va anar fora i el xut de l'altre el va aturar un sempre atent Marcos. A mesura que passaven els minuts, els homes d'Oriol Alsina anaven guanyant terreny. Sobretot gràcies a les botes dels dos jugadors amb més qualitat de l'equip: Magallán i Gil. Del segon va sorgir una centrada perfecta perquè l'ariet Sascha anotés el primer gol del matí i així obrir el marcador. L'ex de la Cerdanyola viu del gol. Dos minuts més tard va enviar una pilota al travesser amb un cop de cap.

A la represa, uns intentaven aguantar ben posicionats i sense deixar espais i els altres pressionaven per buscar l'empat. A la primera que va tenir el Llagostera, un altre cop el binomi Sascha-Gil va perforar la xarxa de Piedra. Aquest cop s'intercanviaven papers. L'atacant prolongava una centrada de Diego perquè Gil posés el 2-0 en el marcador. Amb la diana del migcampista els blaugrana van aconseguir els primers tres punts del curs i van arrodonir una setmana màgica a terres llagosterenques.