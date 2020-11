El Figueres empata contra el Vilassar en un partit que hauria pogut guanyar

La UE Figueres va empatar 1-1 contra el Vilassar al Municipal de Vilatenim. Els de Javi Salamero van exhibir un joc fresc i amb iniciativa i van gaudir de diverses ocasions per sumar els tres punts. Amb tot, la victòria se'ls va resistir i mantenen la vuitena posició de la taula classificatòria.

Els blanc-i-blaus tornen a sumar després de les derrotes contra el Granollers i el Cerdanyola i la jornada de descans. Fins a l'equador de la primera meitat, tots dos equips es van mostrar sòlids en defensa, sense cap ocasió clara per obrir la llauna. Va ser al minut 29 quan Pepu Soler va avançar els figuerencs. Alegria, però, que va durar ben poc, i és que just a la jugada següent, els visitants van igualar l'electrònic amb una diana d'Eslava. A partir d'aquí el partit es va accelerar i el Figueres va disposar d'una ocasió per anotar el segon i tornar-se a avançar: Gabriel Vidal va centrar una falta a l'olla i el xut posterior de Gallo va marxar desviat. A la represa, el Figueres va seguir amb el domini del partit, cedint menys en defensa i disposant d'ocasions més clares. El golejador Pepu Soler va tornar a avisar gràcies a una altra assistència de Gabriel Vidal a l'esquena dels defenses i, poc després, va estavellar la pilota al pal esquerre de la porteria de Roman. El marcador, però, no es va moure, i tots dos equips van sumar un punt important però insuficient.

En la roda de premsa posterior, Javi Salamero es va mostrar satisfet amb l'actitud de l'equip i el joc desplegat però va assegurar «que els errors individuals ens penalitzen molt; la categoria és molt igualada i els detalls pesen».