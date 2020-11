El GEiEG es torna a aixecar d'un altre sotrac

Les instal·lacions del GEiEG també van començar ahir la desescalada. No és, definitivament, l'any del grup, que just després de celebrar el centenari, ha topat amb el temporal Gloria i els cruels efectes de la pandèmia. Ahir la represa de l'activitat es va fer amb les piscines al 30% d'aforament, amb reserva prèvia, horaris marcats i limitacions al gimnàs, sales de fitnes i pistes exteriors de tennis, pàdel i esquaix. Reobrir era més necessari que mai, tant per a l'usuari habitual de les instal·lacions com per garantir la supervivència de l'entitat, massa castigada els últims mesos.

De moment el president, Francesc Cayuela, va xifrar en un 20% la davallada de socis que ha patit el GEiEG. «La gent pot fer esport amb tota la seguretat a casa nostra, hem fet grans esforços en el camp humà i material». Cayuela també va reclamar la flexibilització «quan abans millor» el toc de queda per reprendre entrenaments de nit.

«El club està molt tocat econòmicament. Veníem del temporal Gloria i després hem hagut d'estar mesos tancats o a mig gas», va recordar. En aquest sentit no va amagar que «tenim problemes seriosos» i que han de sobreviure «amb la solidaritat de tothom i els nostres socis. Estem treballant perquè això sigui viable». Cayuela va fer una crida als gironins: «Som una entitat sense ànim de lucre, d'utilitat pública, i estem aquí treballant per la ciutat i per l'esport».

L'hivern passat, els efectes del temporal Gloria van provocar desperfectes a les instal·lacions de Sant Ponç per valor de dos milions d'euros. Just quan la instal·lació havia de tornar a estar 100% operativa, al març, va arribar el confinament i el coronavirus. El GEiEG va haver de tornar a tancar i no va poder recuperar l'activitat fins a l'estiu. I fa unes quantes setmanes, amb les noves restriccions per la pandèmia, va haver de tornar a abaixar la persiana.

Un dels aspectes que preocupa a Francesc Cayuela és el confinament municipal de caps de setmana perquè d'aquesta manera s'impedeix als socis de fora de Girona accedir a les instal·lacions. El GEiEG ha sigut un dels clubs més actius a l'hora de reclamar la reobertura de l'esport, sent present a les mobilitzacions promogudes des de l'UFEC.