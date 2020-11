Los Angeles Lakers, avantsala del retorn de Marc Gasol a Girona

Davis Rozitis és un pivot letó de 2,13 d'alçada que aquest estiu va arribar a Fontajau amb l'aval d'haver estat clau en l'ascens del Guipúscoa a l'ACB el curs passat, però que, de moment, no ha tingut l'inici de temporada desitjat. Ni ell en particular ni el Bàsquet Girona com a equip, que en el seu primer any a la categoria presenta un balanç d'una victòria en sis partits. No estan rendint al nivell esperat. I no serà per manca de nivell entrenant, perquè, molts matins de les últimes setmanes, Rozitis o el seu company Biram Faye s'han estat barallant amb el mateix Marc Gasol. Veure el president del Bàsquet Girona per Fontajau, fent preparació física amb el seu entrenador particular o participant en les rutines de pista amb el bloc que prepara Carles Marco no ha estat gens estrany aquesta tardor, mentre, des de Catalunya, el pivot esperava que es resolgués el seu futur en una NBA que no arrencarà fins al dia 22 de desembre.

Un futur que, segons va avançar ahir la cadena nord-americana ESPN, serà com a substitut de Dwight Howard en el joc interior dels actuals campions de la lliga nord-americana, Los Angeles Lakers. Marc Gasol firmarà un contracte per dues temporades amb els Lakers, que, pel camí de fer 36 anys aquest gener, segurament podrien ser el seu darrer equip abans de complir amb el seu desig de com acabar la seva carrera: tornar a jugar a Fontajau, però aquest cop amb el Bàsquet Girona. El club que va fundar fa sis anys, el 2014, i en el qual ell mateix exerceix de president i el seu germà Pau, de vicepresident.

A més de venir a Girona per entrenar-se entre setmana, Marc Gasol també ha vist en directe tots els partits del primer equip del seu club com a local. En el darrer a Fontajau, derrota contra l'Almansa, Gasol va parlar per Esport3 sobre el seu futur deixant clar que, amb la seva edat, la seva voluntat era anar a un equip que lluités pels títols més enllà que hi tingués molts minuts o que li pogués oferir un millor salari: «No tindria gaire sentit i no estic preparat per perdre molts partits en aquesta edat. Jo realment gaudeixo quan puc ajudar a guanyar i vull anar a un equip de l'NBA que guanyi de manera consistent i tingui opcions al títol».

I què millor que els actuals campions? Els Lakers de Lebron James i Anthony Davis, que amb l'arribada de Marc Gasol guanyen un pivot que, tot i no tenir la capacitat atlètica de Dwight Howard o de JaVale McGee (traspassat a Cleveland per fer lloc al català), té una gran lectura de joc per passar des del pal alt i una capacitat d'anotar i obrir defenses, amb tirs oberts, que no tenia Howard. I, per molt que hagin passat anys, la capacitat per col·locar-se i ocupar bé els espais fa que Marc Gasol mantingui part de les grans prestacions defensives que el van convertir en el millor defensor de la lliga el 2013. I, als Lakers, la intel·ligència per defensar de Gasol es complementarà molt bé, en els minuts que el tècnic Frank Vogel els faci coincidir en pista, amb la capacitat física d'un defensor de les espectaculars prestacions d'Anthony Davis. O, per què no, amb Gasol al cinc i Lebron James al quatre. Sigui com a relleu de Davis, o jugant junts, els minuts que jugui el pivot nascut a Sant Boi de Llobregat seran més de qualitat que no pas de quantitat. I, per a sort tant de Lebron com de Davis, Gasol és un jugador a qui els seus números individuals fa temps que no li treuen el son.

A Los Angeles, Marc Gasol cobrarà un salari ostensiblement més baix del que tenia a Toronto, però en canvi guanya l'oportunitat de tancar el seu periple nord-americà al més alt nivell. Després de guanyar el títol del 2019 amb Toronto Raptors, Marc Gasol té davant seu la possibilitat de tancar la seva carrera en l'NBA lluitant per sumar un o dos anells més. El seu germà gran, Pau Gasol, ja va guanyar dos cops la lliga nord-americana amb l'equip de Los Angeles, els anys 2009 i 2010 fent costat a Kobe Bryant, i la seva arribada a l'espectacular Staples Center de la ciutat californiana servirà per tancar un cercle perquè precisament els Lakers van ser l'equip que l'havia escollit en el draft. Mai hi va arribar a jugar perquè, en un intercanvi de drets on també hi havia el seu germà, els Lakers el van enviar a Memphis, on va començar la seva carrera NBA amb els Grizzlies l'any 2008 procedent de l'Akasvayu Girona. Ara, Marc Gasol sí que jugarà amb els Lakers però no ho podrà fer amb el seu habitual número 33. Aquest està penjat al sostre de l'Staples Center perquè pertany per sempre més a un tal Kareem Abdul-Jabbar. Si vol jugar amb el 33, Marc Gasol haurà d'esperar a fer-ho a Fontajau amb el seu Bàsquet Girona. Cada cop falta menys.