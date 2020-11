L'Olot canta per fi victòria amb una remuntada al Municipal contra el Barça B

L'Olot ha pogut cantar, per fi, victòria, en la lliga de Segona B d'aquesta temporada. No havia començat gens bé l'equip de Raúl Garrido, que després de cinc partits encara no havia aconseguit guanyar-ne cap. Avui, però, i amb una remuntada inclosa, els garrotxins s'han pogut desfer del Barça B al Municipal (2-1) en un partit endarrerit i deixen a la cua de la classificació el filial blaugrana i també l'Espanyol B.

Les coses s'han complicat d'inici per a l'Olot. Barnils ha comès un penal als 10 minuts i Rey Manaj l'ha transformat per situar el 0-1. Gerra d'aigua freda per a l'equip de Garrido, prou pressionat pels mals resultats. La pilota era del Barça B però poc a poc han anat arribant ocasions per als locals. Així Barnils ha avisat amb un remat a la sortida d'un corner i no ha perdonat, en una acció semblant, al minut 32, amb un impecable cop de cap que ha entrat a la porteria del filial blaugrana.

A la segona part l'Olot ha anat a buscar la victòria. L'ha trobada amb un gol de Xumetra al minut 72. La defensa del Barça B ha estat molt passiva i una centrada a l'àrea l'ha rematat acrobàticament de taló Delgado. Xumetra, molt atent, ha aprofitat el globus per enviar de cap la pilota a la xarxa. El Barça B ha pressionat la porteria de l'Olot fins al final però els garrotxins han mantingut el resultat i han celebrat el primer triomf d'aquesta temporada.

