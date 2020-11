L'Olot aixeca el cap amb una remuntada contra el Barça B al Municipal

Per fi l'Olot va poder cantar victòria. Ahir va ser el dia, contra un Barça B que va mostrar poc més que comptades individualitats. I això que les coses van començar a torçar-se de seguida, després del matiner 0-1 de penal de Rey Manaj. Els de Raúl Garrido van saber sobreposar-se a la situació i capgirar el marcador amb un gol de Barnils abans del descans, i un altre de Xumetra a vint minuts mal comptats del final.

En una categoria com la Segona B, assegurar-se una fortalesa defensiva és clau. Si tenim en compte el format atípic d'enguany, assegurar la fiabilitat a la rere guarda és més important que mai. Passaven les setmanes i el guió per a l'Olot era el mateix cada jornada: ho intentava i proposava, però els gols són per al rival després de cometre errades individuals en els primers minuts. El mateix va passar contra el Barça B. Fa dues setmanes va ser Baró, aquest dissabte va ser Soler i ahir va ser Barnils. Aquest cop, amb una clara agafada de l'osonenc a Matheus a l'àrea en què l'àrbitre no va dubtar a xiular la pena màxima. Era el minut 10. Des del punt fatídic, Manaj va definir amb potència a la dreta de Batalla, que tot i endevinar les intencions del davanter, no va poder desviar el xut.

Però l'èpica de Barnils amb l'Olot tot ho pot i més si es tracta en jugades d'estratègia. Va ser al 32 quan Escoruela serviria un córner al primer pal al de Seva que no desaprofitaria per rematar al fons de la xarxa. Després del gol, reacció volcànica i domini per part de l'Olot, que intentava fer el segon sense que cap de les jugades acabés amb èxit abans del descans.

A la represa, els vermells continuaven amb ganes de marcar el segon gol i van sotmetre el filial blaugrana una bona estona a camp rival, però l'equip de García Pimienta seguia aguantant amb fermesa les envestides locals fins al minut 72. Delgado penjaria una pilota al cor de l'àrea barcelonina de manera acrobàtica, que Xumetra remataria amb el cap guanyant la partida al seu defensor. Carevic, mal situat, no evitaria que l'Olot s'avancés per primera vegada aquesta temporada. 2-1 i els de Garrido havien de saber patir.

Començava un nou partit. Els garrotxins jugaven amb l'avantatge de dominar el marcador, però el domini al camp ara passava a ser del Barça B. Mentrestant l'Olot intentava calmar el joc amb interrupcions. Els minuts passaven lentament, esperant el xiulet final, que va arribar sense que abans es veiés cap ocasió clara per cap de les dues parts. Al final, la victòria es va quedar a casa, tot i el peatge de la lesió muscular de Soler. Els tres punts eren importantíssims i ho fan veure tot des d'una altra perspectiva. El cap de setmana toca descans. I en el següent, rebre l'Hospitalet, això sí, amb els ànims renovats.