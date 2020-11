L'Uni demana a la Generalitat que hi pugui haver públic a l'Eurolliga

Saber si hi haurà públic en els partits de la primera bombolla de l'Eurolliga que es disputarà la setmana que ve a Fontajau és, encara avui, una incògnita. Si res no canvia, els duels s'hauran de jugar a porta tancada. Així ho estipula la resolució del Procicat aprovada la setmana passada amb les normes que van entrar en vigor dilluns passat. Però des de l'Spar Girona no es donen per vençuts i intenten convèncer la Secretaria General de l'Esport per tal que avali davant del Procicat una situació d'excepcionalitat. El club, en aquest sentit, ha recordat a Gerard Figueras que l'estiu passat els van aprovar un pla per posar uns 2.000 espectadors a Fontajau aquesta temporada (els abonats), que era el que s'estava aplicant fins a l'enduriment de les mesures anticovid el mes passat.

Per a l'Uni, haver aconseguit portar la bombolla de l'Eurolliga a Girona és un gran èxit. Des del club comptaven poder tenir públic i ofertar, d'aquesta manera, als abonats tres partits de primer nivell del seu equip, més les altres jornades de la bombolla. Aquesta fase es jugarà a Fontajau dimarts, dijous i divendres que ve. L'Uni s'enfrontarà dimarts al Riga, dijous a l'Ekaterimburg i divendres a l'Schio. Sempre a les 20 h.

La resolució que va publicar dissabte passat el DOGC s'ha llegit i rellegit als despatxos de Fontajau, mirant amb lupa la lletra petita. Inicialment s'agafaven a la possibilitat de tenir els pavellons oberts en un 30%, però aquest punt, segons Protecció Civil, fa referència als usuaris i no al públic. En la resolució hi ha un punt que aclareix que tots els partits de les competicions permeses (espanyoles i internacionals) han de ser a porta tancada.

La directiva no ha llançat la tovallola i té l'esperança que amb la intermediació de Gerard Figueras els puguin eximir, encara que sigui amb un acord de mínims que permeti a Fontajau, com als teatres, cines i espectacles culturals, un màxim de 500 espectadors.