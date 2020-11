Un penal a un quart d'hora del final derrota per primer cop el Llagostera

Només un accident en forma de penal, o una genialitat puntual i sorprenent d'algun jugador del Lleida, podia evitar ahir que el Llagostera arranqués almenys un empat sense gols, i a un quart d'hora del final es va donar la circumstància. No havia passat res, fins aleshores. Joc trabat, poc ritme i escassa qualitat. Però els locals es van trobar amb un penal de Sergio Cortés sobre Raúl que ell mateix es va encarregar de transformar, a pesar que Marcos li va endevinar la intenció.

Era un partit endarrerit del grup 3A de Segona B. Un duel, marcat per la igualtat i les escasses ocasions, que va acabar representant la primera derrota dels blaugranes aquesta temporada. El Llagostera venia de derrotar l'Espanyol i d'acumular un elevat ritme de partits en les últimes setmanes. Els gironins van mantenir a ratlla els atacants del Lleida i semblava que el partit, de poca qualitat tècnica, s'encaminava a l'empat sense gols. Però una acció aïllada va sentenciar. Per postres poc després Sergio Cortés era expulsat per doble groga, deixant amb 10 l'equip d'Alsina, i posant encara més difícil l'intent de reacció. Tot i això, amb el temps afegit exhaurit, Pitu va tenir l'empat amb una falta rebutjada pel porter local.