L'extrem Moha es revela com un dels «homes gol» del Banyoles

A Banyoles dir Moha Abouhafs és sinònim de gol. Quatre jornades li va costar a l'equip de Pitu Batlle trencar la seva sequera, fins que el jove extrem va aparèixer contra el Girona B (trencant la ratxa que tenien els blanc-i-vermells de 22 jornades consecutives sense encaixar). Moha va tornar a veure porta diumenge passat al camp del Grama per ajudar el seu equip a aconseguir la primera victòria de l'any (ell va anotar el 0-2 i abans i després Henry i Turón completaven el 0-3 definitiu des del punt de penal).

El golejador del Banyoles s'està destapant tot i que tot just aquesta és la seva segona al club i a Tercera. Va arribar-hi procedent del Sant Jaume de Llierca, de Segona Catalana, filial de l'Olot, amb qui s'havia entrenat diversos cops encara en la seva etapa de juvenil i havia tingut l'ocasió de disputar algun amistós. De moment, amb els dos gols que ja acumula, ha superat la marca de l'any passat (1) en els 24 partits que va disputar. «La primera temporada va ser una mica de transició tot i que considero que em vaig adaptar prou bé a la Lliga malgrat les dues categories que separen Segona Catalana de Tercera», comenta l'extrem, que afegeix que: «Aquest curs puc dir que estic molt adaptat. He jugat tres partits de titular i dos entrant des de la banqueta. Crec que enguany he de fer aquell pas endavant per poder disputar tots els minuts possibles». Moha creu que «estic entrenant al màxim per poder demostrar al tècnic que puc ser un jugador important».

Amb dos gols, i la primera victòria al sarró, el futbolista del Banyoles destaca que «malgrat que no ens havien sortit les coses en les primeres quatre jornades de Lliga, sempre he tingut plena confiança en aquest equip. Aquelles derrotes s'havien decidit per petits detalls que desequilibraven el marcador a favor del rival. Estic segur que havent sortit de la dinàmica negativa amb el triomf al camp del Grama tot anirà més rodat». La propera oportunitat de seguir ampliant el coixí arribarà diumenge. Es busca la primera victòria a casa, contra un rival perillós com el Granollers (16.30). Guanyar, amb tot, equivaldria a atrapar el conjunt vallesà en la classificació del grup 5B de Tercera Divisió.



Els dos gols

El Banyoles ve de guanyar a Santa Coloma de Gramenet, on Moha va fer el 0-2, que encarrilava de manera clara el partit. «A la mitja part l'entrenador Pitu Batlle ens va dir que estàvem jugant bé. Estàvem pressionant a dalt i ells no podien sortir. Totes les segones oportunitats les guanyàvem. Érem superiors i crèiem al cent per cent en la victòria. Amb això confiaven que les ocasions s'anessis encadenant. «I així va ser», recorda Moha, que a la primera meitat ja havia vist com li anul·laven un gol per fora de joc. Fins i tot va comentar-la amb l'àrbitre: «Ell em va explicar que era una jugada molt complicada de veure i la va xiular. Però no passa res, perquè vaig poder veure porta uns minuts més tard i així ajudar el meu equip a aconseguir la preuada victòria que perseguíem des de feia temps». A part de Moha, que s'erigeix com el màxim golejador banyolí amb dues dianes, Henry i Turon, ambdós de penal, van ser els autors de les altres dues dianes.

Feia dos caps de setmana, en l'anterior jornada, el Miquel Coromina i Morató va viure el derbi entre el Banyoles i el Girona B. Se'l va endur el filial dels de Montilivi (1-3), però allà els de l'Estany van aconseguir el primer gol de la temporada, obra de l'extrem. Moha Abouhafs diu que «va ser un orgull poder anotar la primera diana de l'equip». I sobre la ratxa d'imbatibilitat que tenien els gironins admetia que «la sabia, m'ho van comentar». Corria el minut 43 de partit amb el 0-1 favorable als homes d'Àxel Vizuete quan l'extrem va engaltar una voleia des del vèrtex de l'àrea per perforar la porteria de Jona. «Realment no m'esperava que la pilota acabés al fons de la xarxa».

«El porter del Girona B (Jona) és un gran futbolista. Els números ho diuen i durant el partit havia fet diverses aturades de molt mèrit com la que li va fer a Roura i va estar molt segur en totes les facetes», assenyala el golejador del Banyoles. El derbi se'n va anar al descans empatat i en la represa Vizuete va fer diversos canvis tàctics per tornar a posar-se per davant contra un Banyoles que li estava posant les coses molt complicades. «Penso que el Girona B no s'esperava per res que un equip com el Banyoles els pogués marcar un gol i trencar aquella dinàmica tan positiva que tenien sense encaixar. Som un equip humil amb alguns jugadors molt joves i d'altres que no han trepitjat mai la Tercera Divisió. Això ens diferencia molt dels demés equips perquè compten amb futbolistes que tenen un gran bagatge en aquesta categoria». Amb humilitat, el Banyoles ja suma de tres en tres, i Moha espera seguir incrementant els seus registres golejadors. El jugador garrotxí, de 21 anys, espera acabar d'explotar en el seu segon any a Tercera.