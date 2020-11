L'Uni té deures abans de la bombolla de l'Eurolliga

Jugar a Fontajau una bombolla d'Eurolliga amb els millors equips del continent és quelcom que fa patxoca i que qualsevol jugadora desitja. L'Uni tindrà l'oportunitat de fer-ho la setmana que ve contra el Riga (dimarts), l'Ekaterinburg (dijous) i l'Schio (divendres). Abans, però, l'equip d'Alfred Julbe té un compromís de Lliga al pavelló de Mendizorrotza aquesta tarda (2/4 de 7) contra l'Araski. Algú podria pensar que el partit fa nosa i que, amb un caramel tan dolç, d'aquí a quatre dies, es pot jugar a mig gas. De fer que aquest pensament no entri al vestidor ja se n'ha cuidat Julbe. «El partit és en el camí de la bombolla de l'Eurolliga. Costarà, però hem de ser capaços d'aconseguir concentrar-nos al màxim pel que demana el partit, com hem fet fins ara en els altres tres que he dirigit».

Amb un partit pendent, l'ajornat contra l'Al-Qázeres la setmana passada per COVID-19, però a dues victòries del Perfumerías i del València -que s'enfronten avui entre si-, l'Uni no es pot permetre més ensopegades. Julbe és conscient de la dificultat que comporta saber dominar la situació. «Tot i que ningú es vulgui lesionar, cal intentar respectar al màxim el rival, perquè si no pagarem un preu molt car. L'Araski té jugadores de talent, al marge del nombre de victòries que sumin», alertava. Ferrari i Vasic han tingut problemes però viatgen i jugaran.