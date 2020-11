«Marc Gasol és tan proper que no intimida, és un més de nosaltres»

El juny passat va jugar amb el Joventut la fase final de l'ACB. S'esperava tornar a sortir cedit?

Sempre vaig tenir clar que sortiria cedit a un equip de LEB Or. Just abans de començar la temporada hi havia l'opció, per un tema de lesions, de quedar-me a la Penya un cert temps, i vaig decidir agafar-ho. Amb el retorn de Shawn Dawson no tenia lloc a l'equip i tenia clar que el millor per a mi era marxar.

S'esperava tenir l'oportunitat de jugar aquella fase final?

Ja vaig jugar cedit a l'Alacant de LEB Or l'any passat i no m'ho esperava gens, tornar a la Penya, no entrava en els meus plans ser a la bombolla de València. Però el covid ho va modificar tot i vaig poder anar a jugar aquella fase final amb el Joventut, i fer-ho bé. Sempre, però, he seguit amb els peus a terra, i treballant pas a pas per acabar de ser el millor jugador possible.

Va ser el primer fitxatge del Girona. Tan clar ho tenia?

Sí. Parlant amb els meus agents i amb la família, ho vam tenir clar. Quan ens van explicar el projecte, sonava molt bé. I de fet ha sigut així, no ens van enganyar. Si no fos pels resultats, que no ens acaben d'acompanyar, tota la resta és tal com a mi em van prometre. La gent que està al darrere del club ens ajuda moltíssim.

Llàstima que falla allò principal: els resultats.

Els resultats són el més cridaner. Si perds, tota la resta no val per a res. Portem cinc partits. Estem fent un molt bon treball als entrenaments i encara no hem fet el pas de traslladar-ho als partits. Ens cal temps. Torno a repetir-ho: als entrenaments estem fent un treball increïble i com que després no s'acaba de traslladar als partits ens genera una certa pèrdua de confiança, que hem de recuperar.

Per a un equip amb tanta gent jove, és perillós entrar en una dinàmica negativa?

Ser un equip jove té coses positives i tu arribes a Fontajau el dilluns i et trobes un ambient súper bo. Les derrotes és clar que ens pesen, però en ser joves quan perds et recuperes més fàcil i tornes a estar al màxim.

Acabar la pretemporada imbatuts va generar unes expectatives equivocades?

Potser sí ens hauria anat bé perdre algun partit, per adonar-nos que no seria gens fàcil. En la pretemporada es va veure el Girona que podem arribar a ser, si tenim confiança.

Què creu que falla?

Som capaços de fer 30 minuts perfectes i, de cop, entrar en un lapsus que et fa enviar-ho tot en orris. Ho estem treballant en els entrenaments. Hem de tenir les mínimes desconnexions possibles. Un parell de pilotes perdudes tontes, i un parell de rebots ofensius que ens agafen, ens maten, els equips se'n van, i després ens és molt difícil agafar-los.

Imposa tenir Marc Gasol de president?

No, per res. És molt proper a nosaltres, ha estat entrenant amb nosaltres molts dies. Ens ajuda, ens dona consells... Segurament si no el veiéssim mai potser sí que ens intimidaria, però en ser tan proper, acaba sent un més.

Imposa el pes de l'escut i el nom de Girona, que va tenir un passat de 20 anys a l'elit?

Tothom vol que les coses vagin bé. Girona havia estat molts anys a l'ACB i la gent vol recuperar-ho, ho entenc perfectament, per molt que el club vingui de LEB Plata. Al final, però, som professionals que hem de viure amb aquesta pressió i intentar que no ens afecti. Queda molta lliga, podem canviar-ho tot, donar-hi la volta i posar-nos al grup de dalt.