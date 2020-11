El Bordils planta cara al líder, però torna a perdre

El Bordils encara no sap el que és guanyar aquesta temporada. 7 partits disputats -amb dues jornades pendents- i només ha pogut sumar 2 punts, amb dos empats a casa. Ahir, nova derrota, al Blanc-i-verd, davant el líder, el Novás (24-29). Un equip gallec que segueix com un coet en aquest inici de campionat i, de moment, és l'únic conjunt que no ha cedit cap derrota.

El conjunt dirigit per Pau Campos va plantar cara als visitants durant bona part de la primera meitat. Va saber aguantar quan els gallecs s'havien posat 3 per sobre (10-13), i quan faltaven 5 minuts i mig pel descans només perdia per un gol (12-13). Va ser a partir d'aquí que el líder va demostrar perquè és un conjunt sòlid i potent, i en els instants finals de primera meitat va posar la directa per marxar amb 3 gols d'avantatge al descans (14-17).

Els locals van saber reaccionar en el primer avantatge de tres gols visitants en la primera meitat, però no ho van poder fer el segon cop. De fet, tot el contrari, en els cinc minuts de la represa el Novás ja havia obert un forat de 6 gols en el marcador (15-21). Uns visitants que, de la mà d'un encertat Pedro Iglesias -9 gols- van continuar fent camí per aconseguir un nou triomf. El Bordils ho va intentar fins al final, i es va posar a 3 dianes (22-25) quan faltaven 5 minuts, però no en va poder fer prou i va acabar perdent davant el líder.