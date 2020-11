El Girona es mostra superior i s'imposa al Lloret en el derbi

El duel entre el Girona Club Hoquei i el Hoquei Lloret prometia. Tot i la no presència del públic en el pavelló, la tensió i la intensitat d'un derbi no va faltar en cap moment. Tot i el domini dels locals en tot el partit, l'equip visitant no va abaixar els braços en cap moment.

Els primers minuts van ser frenètics. Cap dels dos conjunts va sortir a especular. Ambdós van saltar a la pista amb la intenció de poder estrenar el marcador electrònic i tant el porter gironí com el lloretenc van haver d'actuar en diverses ocasions per evitar l'1-0 i el 0-1. Tot i els esforços dels visitants, el marcador inicial només va durar quatre minuts. Palacín aconseguia obrir la llauna i encarar el marcador cap a territori gironí. Una jugada a la contra per la banda esquerra acabava amb una rematada dins de l'àrea per estrenar el resultat. Els homes entrenats per Ramon Benito aprofitaven l'impuls inicial i marcaven seguidament el 2-0, amb un colpeig fort de Gelmà. Tanmateix, els selvatans no es rendien i van buscar la reacció. Fins que gràcies a una jugada molt ben treballada arribava el primer gol de l'equip visitant. Amb el resultat de 2-1, el partit abastava a la mitja part.

La segona part va ser encara més igualada. En l'inici el Girona no va patir en excés. Va saber madurar el matx i es va trobar amb un tercer gol en una acció tècnica de Pujol que semblava que sentenciava el partit. Però tot el contrari. A partir de llavors el conjunt selvatà va encorralar el Girona en el seu propi camp. D'aquí va arribar el 3-2. Un gol que igualava encara més el derbi. Però l'absència de nerviosisme en els gironins van fer que s'emportessin la victòria. No hi va haver temps per a més i els punts es van quedar a Palau.