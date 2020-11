El Llagostera perd Pitu i Sergio Cortés per visitar el líder Cornellà

Nova prova de foc del Llagostera avui a les 6 de la tarda per consolidar-se a la zona mitja de la classificació i poder optar a ser a la nova Segona B Pro de la temporada vinent. Els homes que entrena Oriol Alsina visiten el sempre difícil camp del Cornellà, on els barcelonins fa més d'un any que no hi perden. A més, cal afegir-hi que són els líders de la categoria. De fet, no és cap sorpresa veure el nom dels del Baix Llobregat al capdamunt de la taula. L'any passat van estar a punt d'ascendir a la Lliga Smartbank. «Del Cornellà s'ha de tenir en compte tot. Té un grup de jugadors de màxim nivell, en molts casos amb experiència a Segona A, que marquen diferències, com Gila i Dorca. Es tracta d'un equip molt competitiu, físic i ràpid, que domina tots els registres i s'adapta a qualsevol camp. A més a més també domina l'estratègia», descrivia l'entrenador llagosterenc Oriol Alsina.

Els llagosterencs arriben a la cita en la setena posició de la classificació havent sumat 6 punts de 15 possibles. Dimecres van encaixar la primera derrota del curs al camp del Lleida per la mínima (1-0). Ara bé, els gironins acumulen amb un nombre major de partits disputats a les esquenes en comparació amb el Cornellà. «L'equip arriba una mica cansat però il·lusionat i amb ganes de competir. Tenim una altra oportunitat de tornar a puntuar i ho volem fer contra el rival segurament més temible, i més a casa seva. Però nosaltres sempre tenim les nostres opcions, en l'últim partit el resultat no va ser just i a veure si la sort que ens va faltar dimecres la tenim de part nostra», destacava l'entrenador blaugrana.

Per aquesta tarda, Oriol Alsina podrà comptar amb tota la plantilla excepte els lesionats Pitu Comadevall i Pau Juvanteny i el sancionat Sergio Cortés. A les portes de disputar, dimecres que ve, la final de la Copa Federació contra Las Rozas a l'estadi del conjunt madrileny (18.00), no seria d'estranyar que Alsina fes forces rotacions a l'equip.