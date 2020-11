Amenacen de mort a la futbolista que va donar l'esquena a Maradona

La imatge de Paula Dapena asseguda d'esquena al centre del camp de la ciutat esportiva d'Abegondo, a la Corunya, trencant la fila que formaven les seves companyes durant un minut de silenci en memòria de Diego Armando Maradona, abans d'un amistós del seu equip, el Viajes EntreRías Fútbol Femenino, contra el Deportivo Abanca, ha donat la volta al món.

Aquesta futbolista de Pontevedra ha explicat en diferents mitjans de comunicació que, com a feminista, no se sentia còmoda en haver de retre homenatge a Maradona, una persona acusada d'agredir a la seva parella. "El dijous va ser 25-N, Dia de l'Eliminació contra la Violència Masclista, no es va guardar un minut de silenci. Llavors celebrar i homenatjar un jugador com Maradona, que té indicis de violència i pedofília, jo no em sentia còmoda", ha explicat Paula.

Encara que la jove esportista sabia que el seu gest no agradaria a tothom, sobretot als seguidors de Maradona, no s'esperava que l'arribessin a amenaçar de mort. Paula Dapena assegura que ha hagut de tancar les seves xarxes socials després de rebre missatges com: "Filla de puta, greixum brut, et violaré... trobaré la teva adreça i aniré a la teva casa a partir-te les cames", ha relatat.

Reconeix que s'esperava "una mica d'assetjament, però no aquest tipus d'amenaces". Fins als mitjans argentins l'han ridiculitzat: "El seu equip va perdre 10-0... el número 'Deu' present. I el cognom d'aquesta noia és eloqüent: 'Dapena'. "Fa pena en aquest cas la seva actitud", deien en la televisió.

Encara que l'esportista assegura que la pressió mediàtica està sent una mica aclaparadora, "ho tornaria a fer una i mil vegades". "Parlo per mi i per moltes companyes. Crec que per a ser un bon jugador has de tenir valors per sobre del futbol. Maradona era un maltractador, no ens podem oblidar d'això. Jo no critico que s'hagi drogat. Hi ha molts futbolistes, cantants, actors, actrius que ho han fet, però aquí s'estan fent mal a si mateixos. En el moment en el qual passes la línia per a fer-li mal a altres persones és quan jo ja no els considero uns referents".