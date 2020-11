Un Gol d'Adri Gené a les acaballes del partit rescata un punt del Narcís Sala

El davanter Adri Gené va rescatar un punt i va evitar la segona derrota consecutiva d'un Girona B que va empatar a dos al Narcís Sala contra el fins ahir líder Sant Andreu. Els gironins, que van sortir amb Terrats, Pachón i Pau Víctor de titulars, es van avançar ben d'hora amb un gol de l'ex de l'Andorra. Els barcelonins van poder capgirar el marcador a la primera meitat però els blanc-i-vermells van posar la igualada a les acaballes.

Vizuete ja va estar avisant a les primeres jornades, quan els seus no encaixaven i guanyaven amb marcadors voluminosos, que aquesta situació es podia girar en un moment o altre. I així va ser. Contra el Banyoles, tot i guanyar 1-3, ja van tornar a rebre un gol. I la setmana passada van caure a casa contra el Peralada per 0 a 1. Ahir, els blanc-i-vermells se citaven contra el Sant Andreu en el duel més atractiu de la jornada. S'enfrontaven el primer i segon classificat. Lluny d'espantar-se pel rival o l'escenari, els gironins van sortir coratjosos. Terrats, Pau Víctor i Pachón, tots tres convocats al Santo Domingo divendres amb el primer equip, van jugar d'inici. També es va estrenar el lateral del juvenil Arnau. La primera la va tenir Pachón. L'ariet, que està en estat de gràcia, va obrir el marcador al minut 3. L'alegria no va durar gaire. Dos minuts més tard Llamas va empatar i al 21 el gironí Serramitja va capgirar el marcador. Amb el 2-1, Vizuete va fer un triple canvi a la segona meitat per sacsejar el seu equip. Els seus anaven guanyant terreny però no els costava generar ocasions. No va ser fins el minut 87 que Gené va posar el 2-2 definitiu.