Hamilton guanya a Bahrain i Grosjean pateix un gravíssim accident

Lewis Hamilton (Mercedes) no afluixa tot i ser matemàticament campió del món per setena vegada. El pilot britànic va ser el guanyador del Gran Premi de Bahrain, avantpenúltima prova de l'any. En una cursa on el gran protagonista va ser el pilot francès Romain Grosjean (Haas) que va patir un gravíssim accident quan va començar la cursa. El seu cotxe es va estavellar contra les barreres de seguretat, es va partir en dos i va quedar envoltat de flames.





El monoplaza de Grosjean ha quedado partido en dos... lo decíamos, un milagro. #BRNmovistarF1 pic.twitter.com/Vsv61NHcUe — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) November 29, 2020

Hamilton, qui sortia des de la pole position, va dominar la cursa per davant dels dos Red Bull. Max Verstappen va ser segon, i Alexander Albon, tercer. Per la seva banda, l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va tornar a fer una altra espectacular remuntada fins a la cinquena posició. El madrileny sortia des de la quinzena posició de la graella després d'una avaria en la sessió de qualificació de dissabte que li va impedir avançar fins a la Q3, però tot i així va avançar fins a la cinquena plaça, just per darrere del seu company d'equip, Lando Norris, que va acabar quart.El circuit de Sakhir es va quedar mut en el que va ser, segurament, l'accident més greu dels últims anys en la Fórmula 1, que miraculosament va acabar sense desgràcies. En la primera volta de la cursa, el cotxe del pilot francès es va tocar amb el rus Daniil Kyyat (AlphaTauri) i es va desviar la seva treajectòria, anant a gran velocitat cap a la barrera de seguretat. En l'impacte, el cotxe es va partir per la meitat i les rodes van saltar pels aires, i una explosió va alarmar a tothom que hi havia al circuit. Els llarguíssims minuts d'incertesa van acabar quan les imatges de televisió mostraven a Grosjean sa i estalivi i el silenci es va trencar amb els aplaudiments de tots els presents a boxes.El pilot francès va aconseguir sortir entre les flames després de 27 segons gràcies a un espai vital entre la barrera de seguretat i el cotxe. «Ha estat espantós. Romain està fora del cotxe i està bé», confirmaven des del box de Haas. Així, Grosjean, visiblament atordit, va ser traslladat en helicòpter a l'hopsital per sotmetre's a algunes proves, tot i que aparentment només té «cremades a mans i turmells».