L'equip gironí FN Speed Team va a per totes al ral·li Dakar

Avui s'ha presentat al Circuit Puigdemont de Bescanó l'equip gironí FN Speed que viatjarà a l'Aràbia Saudita per participar en la 43º edició del Ral·li Dakar, que es disputarà entre el 3 i el 15 de gener. Al llarg de l'esdeveniment, el públic ha tingut l'oportunitat de conèixer als pilots i copilots espanyols que hi competiran, acompanyats dels seus vehicles: des de motos i cotxes, fins a Side by Side o camions. El FN Speed Team, amb seu a Llagostera, tindrà presència a les 4 categories. Aquest serà l'equip espanyol amb més participants.

La mítica marca figuerenca Rieju debutarà al Dakar amb 3 pilots, de la mà de FN Speed Team. Per altra banda Pau Navarro es convertirà en un dels participants més joves de la història de la prova, amb només 16 anys. Farà de copilot de camió. Avui deia que estic contentíssim de fer realitat el meu somni i fer-ho a la meva edat. A vegades penso que no em vull despertar d'aquest somni". Els altres pilots gironins de l'equip seran Sergi Brugué, Gaël Queralt i Santi Navarro.