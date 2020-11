L'FCF presenta el pla de retorn a les competicions als clubs

El futbol català continua treballant per intentar recuperar la normalitat el més aviat possible i avui el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, s'ha reunit amb una representació dels clubs catalans per exposar-los quina és la proposta de l'organisme pel que fa el seu pla del retorn a les competicions. La intenció és que la pilota torni a rodar a partir del cap de setmana del 9 i 10 de gener.



La intenció de la FCF és la de reduir a la meitat totes les lligues, disputant-se només una volta de la competició i reprenent els campionats a partir de la jornada en què es va quedar aturada, habilitant fins a tres dates per recuperar tots aquells partits que en el seu dia no es van disputar. Seran al febrer, març i abril.



De la seva banda, tant el futbol femení, base i el futbol sala, la proposta aplaça el retorn de les competicions els dies 16 i 17 de gener, adaptant també totes aquelles lligues que ja han començat. Es disputaría també una volta només obrint-se fins a quatre finestres per recuperar partits.



En els propers dies, la Federació continuarà mantenint contactes amb els clubs tot exposant quina és la seva proposta i copsant-ne les reaccions.