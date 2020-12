Eldebrink i Vasic lideren l'Spar Girona cap al primer triomf a l'Eurolliga (79-81)

L'Spar Girona s'ha apuntat aquesta nit la primera victòria en la bombolla de l'Eurolliga que organitza a Fontajau. Les gironines, liderades per Vasic (19) i Eldebrink (18), han hagut de treballar de valent per tombar un Riga que ha plantat cara fins l'últim segon. En aquest darrer període s'hi ha entrat amb 61-62 (l'Uni, oficialment, era l'equip visitant), i només de començar, un parcial de 0-12 l'ha convertit en un 61-74 que semblava que encarrilava el triomf per a les noies que dirigeix Alfred Julbe. Encara ha tocat patir, però, perquè les letones s'han arribat a posar a 3 (77-80) a 44 segons del final, i Thomas ha errat un triple en l'última jugada que els hauria donat la victòria. Al final, 79-81, després d'un tir lliure convertit per Gray i l'errada de les visitants.

No ha sigut una estrena gens senzilla, com ja havia advertit l'entrenador en la prèvia. El Riga, la teòrica ventafocs del grup, ha arribat a dominar de 10 al segon quart (32-22), davant d'un Uni que no trobava respostes en defensa. La gran sort ha sigut arribar al descans amb el partit igualat (41-40) gràcies a un bon ruix final d'Eldebrink. El tercer quart ha estat marcat per la igualtat. L'equip gironí ha marxat 43-50, però el Riga ha tornat a empatar a 52. Aquesta igualtat es mantenia a l'inici del darrer parcial (61-62), fins que l'Spar ha aconseguit trencar el duel.

Un triple d'Eldebrink a 6:39 posava el 61-74 que culminava el parcial de 0-12 que obria el darrer quart. El partit pintava bé però el Riga no ha abaixat els braços. A 1:07 s'havien posat a només sis (74-80) i els dos tirs lliures d'Udodenko les posaven a 4 (76-80). Després Thomas només ha fet un tir lliure (77-80), i després que les gironines no anotessin, la mateixa jugadora ha situat el perillós 79-80. Gray, des del tir lliure, només ha sumat un punt (79-81) i Thomas, en la darrera posessió, ha errat el triple que els hauria donat la victòria.