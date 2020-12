Europa mira cap a Fontajau

La tercera aventura de l'Spar Girona a l'Eurolliga arrenca aquest vespre (20.00) a Fontajau contra el Riga, el teòric rival més assequible del grup. De fet, el tècnic Alfred Julbe ja va deixar clar ahir en la prèvia que no en vol ni sentir a parlar, d'això, perquè segons ell «tots els equips que són aquí han treballat molt i els hem de respectar». La recepta, per tant, ha de ser «anar al 100% i fer com si només hi hagués un únic partit, sense reservar energia», amb l'objectiu de continuar amb la ratxa d'imbatibilitat que acumula el preparador des de la seva arribada. Abans del partit de les gironines el tret de sortida el donarà el duel entre l'Ekaterinburg, el gran favorit, amb una constel·lació d'estrelles, i l'Schio italià (17.00). Tots els partits es podran veure per Esport3, a falta de públic al pavelló per les restriccions sanitàries.

En aquest context marcat pel coronavirus l'Eurolliga canvia de format. Els dos grups de vuit d'abans s'han convertit en quatre de quatre equips, que competiran en dues «bombolles» en la primera fase. La primera volta es juga aquesta setmana, amb Girona, Istambul (2) i Sopron (Hongria) com a seus. L'Uni podrà disposar de tota la plantilla. Julbe va revelar que Julia Reisingerova ahir no s'havia entrenat «per precaució» però que confiava tenir-la a punt per a aquest vespre. «L'equip està amb ganes i mentalitzat del que s'hi juga. A la plantilla hi ha unes quantes jugadores que ja han disputat aquesta competició molts cops i en fan partícips del que representa les més joves o aquelles que no han tingut tantes oportunitats de ser-hi», deia Julbe. Per al tècnic aquesta Eurolliga és una competició de gran atractiu: «Permetrà veure a Fontajau estrelles de la WNBA, jugadores d'aquelles que tothom somia ser com elles».

Binta Drammeh, exjugadora de l'Araski fa un parell de temporades, és la gran referència del Riga, el rival d'avui. Jessica Thomas és l'altra jugadora més destacada de l'equip letó. El Riga no té rival a la seva lliga, on s'emporta els partits de pallisa en pallisa, però a Europa encara no ha fet el salt per tenir-hi grans aspiracions. L'Uni té una bona oportunitat de començar amb bon peu, i més sabent que dijous el rival serà el totpoderós Ekaterinburg.

El millor bàsquet europeu omple Fontajau aquesta setmana però ho farà, com ja s'havia anunciat, sense públic. Malgrat els esforços fins a última hora de l'Uni per intentar convèncer la Generalitat, la restricció decretada pel Procicat es manté inalterable: els partits de les competicions estatals i internacionals estan permesos però s'han de jugar a porta tancada. Això sí, queda el consol per a l'afició de veure'ls per Esport3.