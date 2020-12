El Llagostera guanya la Copa Federació

El Llagostera ha afegit aquest vespre un nou capítol a la seva col·lecció d'èxits després d'adjudicar-se la Copa Federació contra el Las Rozas (1-2) en un partit carregat d'èpica i que s'ha resolt a la pròrroga. Durant el temps extra, el 0-1 de Youssef (m.106) semblava que donaria el títol als gironins però el local Indiano ha empatat (m.112) per encaminar-ho tot als penals. No ha estat així perquè Cortés, en l'última jugada del partit, ha clavat una falta a l'escaire per donar el títol als gironins. El Llagostera ho ha tornat a fer.

El partit es podia haver posat ben d'hora coll amunt per als gironins, quan Dieste ha xutat el peu de Carlos Moreno en l'intent de refús i l'àrbitre no ha dubtat a assenyalar penal. El llançament d'Indiano, però l'ha aturat Marcos amb una gran intervenció (m.21). Una acció que ha servit, de passada, per despertar el conjunt gironí que durant els primers ha sortit un pèl adormit.

Els madrilenys han continuat pressionant amb una forta pressió al mig del camp que ofegava la sortida de la pilota dels gironins. A la mitja hora, Algarra ho ha provat amb un xut que ha sortit fora per poc. Al Llagostera li ha costat trepitjar àrea, però, tot i així, Dieste ha tingut un cop de cap que ha sortit al lateral de la xarxa.

La represa ha començat altre cop amb el Las Rozas collant només començar. Marcos ha hagut de tornar a aparèixer per evitar, amb el peu, que Losada resolgués un embolic dins l'àrea. Els gironins patien i els madrilenys no defallien. Carlos Moreno ha rematat un córner llepant el pal dret (m.60) i tres minuts després Marcos ha tornat a salvar el gol atrapant un cop de cap de Losada, que havia guanyat en el salt a Diego González.

El setge local ha estat constant i Marcos s'ha hagut de multiplicar sobretot en accions a pilota aturada on s'ha mostrat molt segur. Els llagosterencs, inofensius en atac, han sabut contenir tots els intents dels madrilenys. També un últim cop de cap d'Augusto que ha sortit fregant el travesser, ja en el temps afegit poc abans que l'àrbitre indiqués el partit se n'anava a la pròrroga.

Durant el temps extra, els gironins, amb homes de refresc com Genar Fornés, Youssef i Manchón han aguantat més bé el tipus davant un conjunt local a qui ja les forces flaquejaven. Així, només començar la segona part de la pròrroga, el jove Youssef ha robat la cartera a l'últim defensa i ha superat el porter per avançar els gironins. Quan tot semblava a punt per a la celebració, ha arribat la galletada d'aigua freda quan Indiano s'ha tret un cacau amb l'esquerra contra el qual Marcos no hi ha pogut fer res.

Els penals esperaven però el Llagostera encara no havia dit l'última paraula. En l'últim acció del partit, ja en el temps afegit de la pròrroga, Sergio Cortés ha clavat una falta directa a l'escaire per donar el títol al Llagostera. L'esclat d'eufòria ha estat màxim entre l'expedició gironina que ha fet coincidir la celebració del gol amb la del títol.

LAS ROZAS: Yelco Ramos, Carlos Moreno, Pipe, Ramos Mingo, Raúl Díez, Algarra (m.65, Gullón), Indiano, Carrasco (m.75, Fontaine), Albur (m.105, Arib), David Barca i Losada (m.79, Álvaro Portero).

LLAGOSTERA: Marcos, Aimar, Roig (m.91, Èric Jiménez), Monreal, Diego González, David Garcia (m.87, Manchón), Gil Muntadas, Cortés, Dieste (m.75, Youssef), Pau Salvans (m.87, Genar Fornés) i Dubasin (m.56, Guiu).

GOLS: 0-1, m.106, Youssef; 1-1, m.112, Indiano; 1-2, m.122, Cortés.

ÀRBITRE: Miranda Bolaños (Comitè Extremeny). T. grogues: Albur (Las Rozas) i Dieste, Monreal, Cortés (Llagostera). T. vermelles: Cap. Estadi: : Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.