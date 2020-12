El Barça torna a oferir la seva millor cara a Europa

El Barcelona, ??que va signar una gran primera meitat en què va resoldre el partit davant el Ferencváros (0-3), es jugarà la primera plaça de grup dimarts que ve contra el Juventus, al Camp Nou, amb l´avantatge que un empat li valdria per aconseguir-la. No va tenir problemes el bloc de Koeman per sumar la seva cinquena victòria consecutiva, en una primera part jugada amb molta determinació i que va decidir per la via ràpida.

I és que el Barça va atropellar el Ferencváros pràcticament des que va sortir de túnel de vestidors. Havia arribat a Budapest sense Messi, Coutinho ni Ter Stegen, però com havia passat a Kíev, el pla B va tornar a funcionar, fins i tot millor. Per tercer partit consecutiu va tornar a marcar Antoine Griezmann i es va evidenciar la seva connexió amb Martin Braithwaite, també determinant, autor del 0-2 i que va provocar el penal que va suposar el 0-3.

En menys de quinze minuts, entre el 14 i el 28, els catalans van liquidar el partit, però, sobretot, van oferir una sensació de solvència, de recursos ofensius i defensius, encara que fos davant d´un rival menor. Abans d´inaugurar el marcador, Braithwaite ho va intentar ja en el minut 5 després d´un desbordament de Dest per la dreta; Alba no va concretar en el 12 i en el 14, una combinació entre Dembélé i Alba va permetre una gran centrada de el lateral esquerrà barcelonista i un brutal remat de taló de Griezmann (0-1).

Abans del 0-2, que va anotar Braithwaite després d´una acció individual de Dembélé en el minut 20, Trincao també va tenir la seva opció. El portuguès, però, va ser protagonista en el 0-3, després de connectar amb Braithwaite que va ser entrat amb falta dins de l´àrea per Frimpong. El danès li va cedir a Dembélé la pilota que va anotar el 0-3 al 28. Abans de la mitja part, el Barça va poder anotar un parell de gols més, especialment per part de Braithwaite, mentre que el Ferencváros amb prou feines va inquietar la porteria de Neto.

Busquets, que sortia d´una lesió i va veure una groga, va ser substituït en el descans, com també Alba. De Jong i Junior Firpo van entrar per tots dos i amb tot el peix venut, només Dembélé, en quatre accions individuals (min. 55, 65, 76 i 92), va semblar interessat en escriure el guió de la segona part. Ronald Koeman va regalar a Riqui Puig i Aleña 25 minuts i va reservar a Lenglet i Griezmann. L´única ocasió clara dels hongaresos va arribar en el minut 73, en una rematada de cap de Baturina que va salvar Neto amb una bona intervenció.

Amb aquesta victòria, els blaugranes sumen 15 punts sobre 15 possibles, però encara no tenen assegurada la primera plaça de grup, que els donaria l´avantatge de jugar els vuitens de final a casa. El partit davant el Juventus de la setmana que ve al Camp Nou, un Messi contra Cristiano, ha de determinar l´ordre definitiu.

A Sevilla, en un altre partit de la jornada, el gran protagonista va ser Olivier Giroud. El jugador del Chelsea, amb quatre gols, va liderar el triomf anglès (0-4).