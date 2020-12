Dos positius per coronavirus fan ajornar l'Hospitalet-Olot

Els positius per COVID-19 tornen a afectar l'Olot, que ha hagut de demanar a la Federació l'ajornament del partit de la vuitena jornada del campionat de lliga del grup 3B de Segona Divisió B que s'havia de disputar aquest diumenge al camp de l'Hospitalet. Els dos casos que s'han detectat han quedat aïllats, però a més d'aquestes dues baixes, se n'hi ha d'afegir d'altres, com les de Masó, Aspar o Pedro, que podrien arribar a la represa de la competició.



De fet ara s'està buscant ja una data per reprogramar el duel ajornat, i fins i tot es podria jugar la setmana que ve. A l'Olot li queden tres partits, a banda del del camp de l'Hospitalet, abans d'acabar l'any (Lleida a casa, Copa del Rei a Mallorca contra el Poblense, i visita a Llagostera) abans d'acabar el 2020. Fa unes setmanes el coronavirus ja havia obligat a ajornar els duels contra el Cornellà i el Barça B, que ja s'han recuperat, amb una derrota en el cas del primer (3-0) i un triomf, el primer del curs, davant del filial blaugrana (2-1).