Les estrelles mundials de l'Ekaterinburg augmenten l'exigència per a l'Uni

L'Schio, el rival de l'Spar Girona (20.00) en un partit clau d'aquesta primera bombolla de l'Eurolliga, ja va tastar dimarts quin pa es dona quan t'enfrontes a una selecció mundial com l'Ekaterinburg. Les italianes, que avui obriran la segona jornada a Fontajau (17.00) contra el TTT Riga, no van poder trobar arguments per contrarrestar el joc de les Stewart, Torrens, Quigley i Vandersloot, i hi van caure per un incontestable 83-61. Avui el poderós equip rus és el rival de l'Uni (20.00). Si el nivell d'exigència del Riga, dimarts, va ser tan alt que el partit no es va resoldre fins l'últim segon, el d'aquest vespre encara ho serà més. «Hem de fer un partit excepcional», reconeixia Alfred Julbe després d'una sessió de recuperació sense càrrega física a Fontajau.

· Segueix en directe el partit Spar Girona - Ekatering (20.00 h)

De moment el pla previst per l'Spar Girona s'està complint. Calia guanyar el Riga, i es va fer, tot i que patint fins veure fallar el triple de la victòria letona a Thomas, sobre la botzina. «El més meritori del primer partit va ser que quan el Riga estava a un nivell excepcional i era probable que marxéssim al descans perdent de 12 o 14 vam saber enfangar-nos i lluitar el que calgués perquè aquell mal moment nostre quedés tan minimitzat com fos possible. A la segona part vam reciclar-nos i vam fer un millor bàsquet». Sobre l'Ekaterinburg, el tècnic de l'Uni va dir que «el primer que hem de fer és aprendre, veure què els ha dut allà on són en el camp individual i col·lectiu», i després va admetre que «haurem d'estar excepcionals i molt encertades de fora perquè sota la cistella són molt intimidadores». En aquest sentit, en les poques hores que tenia per preparar el partit volia «veure quins moviments els poden fer mal i com podem aminorar les seves qualitats ofensives». Julbe, això sí, a pesar d'anar a totes, també advertia que l'Uni «ha d'intentar que el desgast sigui alt però no negatiu de cara al partit clau del divendres».

No serà la primera vegada que l'Spar Girona s'enfronta amb l'Ekaterinburg a Fontajau, i el precedent encara és al record de molts dels 1.500 aficionats que van seguir en directe aquell partit el novembre de 2015. L'Uni venia de guanyar la Lliga uns mesos abans amb Roberto Íñiguez a la banqueta i això li havia obert la porta a debutar a l'Eurolliga. En la fase de grups, un dels rivals va ser el potent equip rus, amb qui també s'havien vist les cares en amistosos de pretemporada aprofitant la seva estada a Platja d'Aro. L'Uni va fregar la proesa, perdent per un ajustat 71-76. La brutal actuació de Diana Taurasi (36 punts) va fer la resta, tot i que la seva compatriota Chelsea Gray, en un dels seus últims partits abans de marxar a Turquia, també va excel·lir amb 20. Gray ha tornat aquesta temporada a Girona. Taurasi no competeix a l'hivern perquè els EUA la volen reservar pels Jocs. La jornada d'avui s'obrirà amb el Riga-Schio, un partit entre els dos equips que van començar la bombolla de Fontajau amb derrota, a partir de les 17.00 h.

D'altra banda, en el grup A d'aquesta Eurolliga exprés ahir hi va debutar el Perfumerías Avenida. Ajornat el seu duel contra l'Izmit, les noies de Roberto Iñíguez van esclafar el Nadezdha per 42-70. Avui tenen jornada de descans i demà tancaran aquesta fase contra el Dynamo de Kursk a Istanbul.