L’èpica dels campions

Ho han tornat a fer. No hi ha impossibles per al Llagostera, que va afegir ahir un nou capítol a la seva llarga col·lecció d'èxits després d'adjudicar-se la Copa Federació contra el Las Rozas (1-2) en un partit que es va resoldre a la pròrroga amb un final de pel·lícula. El gol del jove Youssef (m.106) semblava que donaria el títol als gironins però el local Indiano va empatar (m.112) per encaminar-ho tot cap als penals. No va ser així perquè en un final somiat, Cortés, en l'última jugada del partit ja en l´afegit de la pròrroga, va clavar una falta a l'escaire per donar el títol als gironins. El president de la Federació, Luis Rubiales va ser l´encarregat d´entregar la Copa al al Llagostera, que també s´embutxaca els 90.000 euros pel títol.

El partit es podia haver posat ben d'hora coll amunt per als gironins, quan Dieste va xutar el peu de Carlos en l'intent de refús i l'àrbitre va xiular penal. El llançament d'Indiano, però, el va aturar Marcos amb una gran intervenció (m.21). Els madrilenys van continuar pressionant amb una forta pressió al mig del camp que ofegava la sortida de la pilota dels gironins. A la mitja hora, Algarra ho va provar amb un xut que ha sortit fora per poc. Un cop de cap de Dieste fora va ser l´únic intent dels llagosterencs.

La represa va començar altre cop amb el Las Rozas collant només començar. Marcos va haver de tornar a aparèixer per evitar, amb el peu, que Losada resolgués un embolic dins l'àrea. Els gironins patien i els madrilenys no defallien. Carlos Moreno rematava un córner llepant el pal dret (m.60) i tres minuts després Marcos tornava a salvar el gol atrapant un cop de cap de Losada.

El setge local va ser constant i Marcos es va haver de multiplicar sobretot en accions a pilota aturada on es mostrar molt segur. Els llagosterencs, inofensius en atac, van contenir tots els intents dels madrilenys. També un últim cop de cap d'Augusto que va sortir fregant el travesser poc abans que l'àrbitre indiqués el partit se n'anava a la pròrroga.

Durant el temps extra, els gironins, amb homes de refresc com Genar Fornés, Youssef, Èric Jiménez i Manchón van aguantar més bé el tipus davant un conjunt local a qui ja les forces flaquejaven. Així, només començar la segona part de la pròrroga, el jove Youssef va robar la cartera a l'últim defensa i va superar el porter per avançar els gironins. Quan tot semblava a punt per a la celebració, va arribar la galletada d'aigua freda quan Indiano va batre Marcos amb un xut col·locat amb l´esquerra des de la frontal.

Els penals treien el nas però el Llagostera encara no havia dit l'última paraula. En l'última acció del partit, ja en el temps afegit de la pròrroga, Sergio Cortés va clavar una falta directa a l'escaire per donar el títol al Llagostera. L'esclat d'eufòria va ser bestial entre l'expedició gironina que va veure com l´àrbitre xiulava el final del partit enmig de la pinya de celebració del gol decisiu. Un final de cine que val tota una Copa Federació.