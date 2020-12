L'Spar Girona aguanta fins el tercer quart el potencial de l'Ekaterinburg (67-94)

L'Spar Girona no ha tingut pràcticament opcions contra el poderós Ekaterinburg i ha encaixat la primera derrota en aquesta Eurolliga per un contundent 67-94). L'equip d'Alfred Julbe ha pogut aguantar el potencial de les russes fins al tercer quart (al descans el marcador era de 30-40), quan el rival ha trencat definitivament el partit marxant de 20 (39-59) a cinc minuts del final d'aquest parcial i arribant a tenir un màxim avantatge de 26 punts (42-68) a 2:32.

A partir d'aquest moment el partit ja no ha tingut més història i els últims deu minuts han sigut un tràmit on només calia intentar oferir la millor imatge possible. Al cap de les jugadores ja hi havia el duel clau de demà (20.00) contra l'Schio, amb el segon lloc del grup en joc. Les italianes han derrotat avui el Riga (76-72) en el primer partit d'aquesta segona jornada d'Eurolliga disputada a la bombolla de Fontajau. Al final l'Uni ha acabat perdent de 27 punts de diferència (67-94) davant l'Ekaterinburg.

Vasic, amb 23 punts, ha sigut un cop més la millor jugadora de l'Uni, demostrant que està en un gran moment de forma. Julbe ha tingut una baixa molt sensible, la d'Eldebrink, que va acabar lesionada el primer partit contra el Riga dimarts passat. Jones (21) i Vadeeva (19) han sigut les millors anotadores de l'equip rus.