Suspesa la Sant Silvestre de Girona pel coronavirus

L'Ajuntament de Girona anunciava ahir que la tradicional Sant Silvestre, organitzada cada any conjuntament amb el Club Atletisme Girona, ha estat suspesa a causa de la pandèmia de coronavirus. En canvi, la ciutat acollirà el proper diumenge 20 de desembre la 14a edició de la Marató per La Marató de TV3, una cursa que tindrà un format diferent per adaptar-se a la situació. El recorregut serà lliure amb l'objectiu d'evitar les aglomeracions.