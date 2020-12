El Bàsquet Girona fitxa l'islandès Kári Jónsson

Kári Jónsson (Reykjavik, 1997) és nou jugador del primer equip del Bàsquet Girona. L'exterior islandès arriba a la disciplina gironina arran de la lesió d'Álex Llorca, que estarà dos mesos de baixa després d'una operació.

Jónsson prové del Haukar de la primera divisió islandesa, on ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria en tres etapes (2013-16, 2017-18 i 2019-20). També té experiència en la NCAA (Drexel, 2016-17) i en la LEB Or (Barça B, 2018-19). El jugador ha estat internacional amb la seva selecció en totes les categories i juga amb l'absoluta des del 2018.

El Bàsquet Girona, per altra banda, torna demà a la competició de lliga després d'una aturada d'una setmana per compromisos internacionals. El rival serà el Múrcia, a Fontajau (19.30), on l'equip de Carles Marco encara no hi ha guanyat. "Cal intentar posar-nos reptes per millorar coses que estem fent malament i que aquesta successió de reptes ens porti a jugar un bon partit i aconseguir la primera victòria a casa", ha explicat aquest matí el tècnic en la roda de premsa prèvia.