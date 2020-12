Dos positius per coronavirus obliguen a suspendre l’Hospitalet-Olot de diumenge

La sort li ha girat l´esquena a l´Olot, que viu un inici de temporada marcat pels entrebancs i amanit per resultats més aviat negatius que no pas positius. Just després de sumar la primera victòria i afrontar els següents dies amb cert optimisme, la plantilla ha vist com li tocarà descansar de nou. Dos casos positius per covid-19 fan que el partit que s´havia de disputar aquest proper diumenge al camp de L´Hospitalet hagi quedat suspès, segons determinava ahir la Reial Federació Espanyola de Futbol a instàncies del club garrotxí. El duel correspon a la vuitena jornada del grup 3B de la categoria de bronze i encara no té data, encara que es podria acabar jugant la setmana vinent si tots dos equips s´acaben posant d´acord i rebent llum verda per part de l´organisme federatiu.

Els dos jugadors han quedat aïllats als seus respectius domicilis i sense la possibilitat de jugar. S´uneixen a d´altres absències, com la dels lesionats Masó, Aspar, Pedro o Carles Mas. No és la primera vegada que l´Olot viu una situació així aquesta temporada. Setmanes enrere va haver d´ajornar els compromisos contra el Cornellà i el Barça B pel mateix motiu. Tant un com altre enfrontament ja s´han recuperat. En el cas del primer, el resultat va ser força dolent (3-0) però davant del filial blaugrana, a finals del passat mes de novembre, s´aconseguia la fins ara única victòria del conjunt que entrena Raúl Garrido (2-1). Abans d´acabar el 2020, a banda d´enfrontar-se a l´Hospitalet, l´Olot ha de rebre el Lleida Esportiu, jugar a Llagostera i visitar el Poblense a la Copa del Rei.