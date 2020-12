Gran victòria de l'Uni contra l'Schio per tancar la bombolla de l'Eurolliga (85-81)

L'Spar Girona ha tancat la bombolla de l'Eurolliga que ha organitzat a Fontajau amb una gran victòria, 85-81, contra l'Schio italià. D'aquesta manera les gironines sumen el segon triomf en tres partits i arribaran a la segona volta en segona posició, i totes les opcions per lluitar per arribar als quarts de final. La segona bombolla es farà a partir del 19 de gener en una seu encara per determinar.

L'equip d'Alfred Julbe ha fet una gran posada en escena tot i tenir la baixa d'una de les seves millors jugadores, Eldebrink. A la primera part ha dominat amb relativa solvència i, per exemple, ha dominat de 9 (32-23) al segon quart, per marxar al descans set punts amunt (46-39). Les italianes, però, no han abaixat els braços i en el tercer quart han aconseguit igualar el partit. A 1:26 per acabar aquest parcial l'Schio es posava per davant (57-58), tot i que les gironines han pogut començar l'últim quart guanyant d'un (61-60).

En el parcial definitiu la igualtat ha sigut màxima. L'Uni, amb Vasic, Labuckiene i Gray molt inspirades, ha semblat tenir el partit controlat quan a 4 minuts pel final dominava 76-71. Però el rival, amb Gruda inspirada, ha arribat viu al final, de nou a cara o creu. S'ha entrat al darrer minut amb empat a 81. Vasic, a mig minut del final, ha fet el 83-81, i ella mateixa, després de l'errada en atac de l'Schio, ha fet el 85-81 definitiu en l'última jugada.