L’actual situació econòmica del Barça és «pèssima», segons Tusquets

Crítica i alhora preocupant és la situació econòmica actual del Barça, segons va explicar ahir el president de la seva junta gestora a l'espera que hi haci eleccions en les properes setmanes. Carles Tusquets, en una entrevista a El Món a RAC1 diu, entre altres coses, que el pagament que se li hauria d'haver fet a la plantilla el proper gener «s'ha posposat» el que «ens permetrà estalviar a curt termini 170 milions d'euros». I afegia: «El proper mes no es poden pagar les nòmines, aquesta és una situació d'insolvència i hem d'anar als jutjats». També es va referir al fet que Leo Messi va estar a punt d'abandonar el club el passat estiu. «Des del punt de vista econòmic l'hauria vengut, fet que hauria sigut desitjable pels diners que hauria rebut el club i també tot el que s'hagués pogut estalviar». Sobre la possibilitat que Neymar pugui venir al Camp Nou va considerar que «no es podrà fitxar si no és que no ve gratis» perquè «no hi ha diners».