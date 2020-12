El Saragossa fa fora el seu director esportiu i busca un nou entrenador

Dotze jornades sense guanyar i sis derrotes consecutives han disparat totes les alarmes al Saragossa, que ha caigut en picat al llarg d'aquestes últimes setmanes fins a instal·lar-se a la zona de descens. Si no fa massa es va fer fora el tècnic Rubén Baraja, l'última víctima ha sigut el director esportiu Lalo Arantegui, que va arribar a l'entitat el 2017 i no fa massa havia renovat per quatre temporades més. A l'espera de trobar un substitut, el club continua pentinant el mercat a la caça d'un entrenador perquè Iván Martínez no continua. Paco Jémez, que va ser jugador del Saragossa anys enrere, era un dels candidats favorits però el canari hauria declinat la proposta. Pacheta, ex de l´Elx, també estava a l´agenda, encara que totes dues parts tampoc haurien arribat a una entesa per anar de la mà.