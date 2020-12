El Bàsquet Girona es reforça abans de rebre el Múrcia

La victòria a Palma del 25 d´octubre queda molt lluny ja per a un Bàsquet Girona que compta la resta de partits per derrotes (5). L´equip de Carles Marco reprèn avui la competició després de l´aturada per compromisos internacionals amb la visita del Reial Múrcia a Fontajau (2/4 de 8). Un partit d´exigència per als gironins, que no podran comptar amb el lesionat Àlex Llorca -en té per dos mesos- ni tampoc amb el seu substitut, Kári Jónsson, que ahir va ser anunciat però que encara no pot jugar. L´exterior islandès, de 23 anys, arriba procedent del Haukar de la primera divisió del seu país, on ha jugat els darrers exercisis, i coneix la categoria de la seva experiència a LEB OR del seu pas pel filial del FC Barcelona la temporada (2018-19). Jónsson, a més a més, també ha estat a la NCAA(Drexel, 16-17) i és internacional absolut amb la selecció islandesa.

«Després d´unes derrotes consecutives, aquestes setmanes s´han fet llargues sense jugar. Ens han servit per treballar coses que necessitem fer més bé. Ha estat productiu», diu Marco que confia que l´equip pugui treure´s « la tensió i pressió» de les derrotes. Marco es vol centrar avui en abandonar «aquestes pors» i intentar «posar-nos reptes de millorar de coses que fem malament i de jugar més minuts amb més consistència». Tot plegat, per intentar que arribi la primera victòria de la temporada a Fontajau.