VÍDEORESUM | El Barça s'enterra a la trinxera del Cadis

El FC Barcelona va sumar l'enèsima ensopegada a la LaLiga Santander en tot just 10 partits jugats en caure (2-1) aquest dissabte en la seva visita al Ramón de Carranza, on el Cadis va celebrar la seva primera victòria a casa a costa d'un quadre blaugrana en ple malson, a 12 punts d'un Atlètic de Madrid que marca el cap.

Queda molta lliga, és una lectura, però pel que s'emporta jugat, el Barça és un desastre lluny de ser candidat al títol. Els de Ronald Koeman van regalar en els dos gols, per sota des del minut 9 en un primer temps de trinxera local. Després d'aconseguir l'empat, en pròpia porta d'Alcalá, un servei de banda d'Alba va acabar en gol de Negredo en el desastre de Lenglet i Ter Stegen.

Sense mitja desena de titulars fixos, el Cadis tenia molt clara la seva intenció davant un equip del cartell del blaugrana. Cervera i la seva màxima de primer defensar i després la resta van desafiar a un Barça amb molta necessitat. El partit almenys havia de ser tranquil pels de Koeman, si no fos perquè en el primer córner en contra, als nou minuts, van encaixar el 1-0 d'Álvaro.

Una clàssica pilota pentinada en el primer pal i un desafortunat rebuig de Mingueza, que va demanar falta sense resposta, directe contra Ter Stegen. El gol sens dubte va reforçar la confiança local i la seva idea de resistir en la trinxera. Al Barça no se li va donar bé l'atac posicional i gairebé no va generar perill en 45 minuts.

El conjunt visitant va buscar buits a un ritme insuficient en el compromís local, d'ajudar en cada cobertura i no regalar un centímetre. La imaginació de Messi era clau, encara que el '10' no malbarata alegria en aquesta campanya. El capità culer va provocar un pas de la mort de Dest que no va trobar Griezmann per poc.

Va ser l'única vegada que va guanyar la línia de fons el Barça i gairebé la seva única ocasió, a més d'un tret de Braithwaite. Una vegada més li va tocar buscar solucions a Koeman i va ficar a Dembélé i Pedri de cara a la represa. Tots dos van funcionar per moments, com el Barça, i el Cadis va retrocedir un parell de metres, compromesos a l'hora d'aguantar el setge. Messi va provar per fi a Ledesma.

L'argentí també va ser clau en la cerca d'espais, per trobar a Alba en el centre del lateral que va acabar en el gol en pròpia d'Alcalá. La intenció del Cadis no obstant això ja havia canviat en part, especialment per mitjà de Perea, tractant d'aprofitar la lògica ansietat del Barça per anar-se a dalt.

Els d'Álvaro Cervera van arribar però no va fer falta crear, ho van regalar entre Alba, i un xut que no es dóna a un amic, Lenglet, que no va saber què fer amb la pilota, i Ter Stegen. Negredo, amb un minut en la gespa, es va quedar la pilota i va fer el 2-1. Al Barça li va tornar el típic atac d'orgull i desesperació que no va canviar el marcador en la seva visita 15 anys després al Carranza.

Messi va encarar, Dest va tenir una molt clara, i Griezmann i Trincao van fallar. El Cadis també va tenir la sentència i no li va fer falta per a guanyar el seu primer partit a casa en la jornada 12 del seu retorn a l'elit. Els de Cervera es posen cinquens amb 18 punts, mentre que el Barça continua sent un poema i veu el lideratge de lliga a 12.



FITXA TÈCNICA:

--RESULTAT: CÁDIZ CF, 2 - FC BARCELONA, 1. (1-0, al descans).

--PLANTILLA:

CÁDIZ CF: Ledesma; Iza, Fali, Marcos Mauro (Alcalá, min.31), Espino; Jonsson (Augusto, min.80), Bodiger, Álex, Perea (Adekanye, min.80), Jairo (Alejo, min.81) i Álvaro Giménez (Negredo, min.62).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest (Trincao, min.78), Mingueza (Pedri, min.46), Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Pjanic, min.78), De Jong, Coutinho (Dembélé, min.46), Messi, Griezmann i Braithwaite.

--GOLES:

1 - 0, min.9, Álvaro.

1 - 1, min.58, Alcalá (pròpia porta).

2 - 1, min.63, Negredo.

--ÀRBITRE: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Lenglet (min.61) i Alba (min.87) al Barcelona.

--ESTADI: Ramón de Carranza.